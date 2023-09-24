З 22 по 24 вересня були зіграні матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.
Київське "Динамо" в рамках цього туру у видовищному поєдинку обіграло черкаський ЛНЗ.
Головною сенсацією туру став поєдинок у Львові, в якому "Рух" зумів відібрати очки у "Шахтаря". Зустріч завершилася внічию.
"Кривбас" Юрія Вернидуба в 8-му турі розгромив полтавську "Ворсклу" і піднявся на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Одеський "Чорноморець" У цьому турі розтрощив "Олександрію".
У центральному поєдинку 8-го туру чемпіонату України луганська "Зоря" програла в номінально домашній грі "Дніпру-1".
УПЛ-2023/24: результати матчів 8-го туру
П'ятниця, 22 вересня
- "Оболонь" - "Верес" - 0:0
- "Олександрія" - "Чорноморець" - 1:5
Субота, 23 вересня
- ЛНЗ - "Динамо" - 2:4
- "Полісся" - "Минай" - 2:1
- "Ворскла" - "Кривбас" - 1:4
- "Рух" - "Шахтар" - 1:1
Неділя, 24 вересня
- "Зоря" - "Дніпро-1" - 0:1
- "Металіст 1925" - "Колос" - 0:0
Становище команд в УПЛ після 8-го туру
Перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України займає донецький "Шахтар". В активі "гірників" 18 набраних очок. "Кривбас" з 17 балами посідає друге місце. Далі йдуть "Чорноморець" і "Полісся" - по 15 очок.
Київське "Динамо" з 12 очками розташувалося на п'ятій сходинці.
У зоні вильоту знаходяться: "Оболонь" (13-е місце, 6 очок), "Зоря" (14-е місце, 5 очок), "Верес" (15-е місце, 5 очок), "Минай" (16-е місце, 3 очки).
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, чинним чемпіоном УПЛ є донецький "Шахтар".