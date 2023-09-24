"Кривбас" піднявся на друге місце в турнірній таблиці УПЛ.

З 22 по 24 вересня були зіграні матчі восьмого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Київське "Динамо" в рамках цього туру у видовищному поєдинку обіграло черкаський ЛНЗ.

Головною сенсацією туру став поєдинок у Львові, в якому "Рух" зумів відібрати очки у "Шахтаря". Зустріч завершилася внічию.

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"Кривбас" Юрія Вернидуба в 8-му турі розгромив полтавську "Ворсклу" і піднявся на друге місце в турнірній таблиці УПЛ. Одеський "Чорноморець" У цьому турі розтрощив "Олександрію".

У центральному поєдинку 8-го туру чемпіонату України луганська "Зоря" програла в номінально домашній грі "Дніпру-1".

УПЛ-2023/24: результати матчів 8-го туру

П'ятниця, 22 вересня

"Оболонь" - "Верес" - 0:0

"Олександрія" - "Чорноморець" - 1:5

Субота, 23 вересня

ЛНЗ - "Динамо" - 2:4

"Полісся" - "Минай" - 2:1

"Ворскла" - "Кривбас" - 1:4

"Рух" - "Шахтар" - 1:1

Неділя, 24 вересня

"Зоря" - "Дніпро-1" - 0:1

"Металіст 1925" - "Колос" - 0:0

Становище команд в УПЛ після 8-го туру

Перше місце в турнірній таблиці чемпіонату України займає донецький "Шахтар". В активі "гірників" 18 набраних очок. "Кривбас" з 17 балами посідає друге місце. Далі йдуть "Чорноморець" і "Полісся" - по 15 очок.

Київське "Динамо" з 12 очками розташувалося на п'ятій сходинці.

У зоні вильоту знаходяться: "Оболонь" (13-е місце, 6 очок), "Зоря" (14-е місце, 5 очок), "Верес" (15-е місце, 5 очок), "Минай" (16-е місце, 3 очки).

Турнірна таблиця УПЛ

Нагадаємо, чинним чемпіоном УПЛ є донецький "Шахтар".

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