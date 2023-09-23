21-річний Володимир Бражко оформив "гол плюс пас".

У суботу, 23 вересня, відбувся поєдинок восьмого туру Української Прем'єр-ліги, в якому черкаський ЛНЗ приймав київське "Динамо".

Перший гол у цій грі був забитий на 3-й хвилині - відзначився півзахисник "Динамо" Володимир Бражко.

У другому таймі ЛНЗ зрівняло рахунок на табло - пенальті реалізував Віталій Бойко. Проте вже на 72-й хвилині зустрічі Андрій Ярмоленко вдруге вивів "біло-синіх" вперед. Асистував йому Бражко.

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На 78-й хвилині матчу кияни забили третій гол завдяки точному удару Віталія Буяльського з пенальті. Після цього команди ще раз обмінялися голами і в підсумку арбітр зафіксував перемогу "Динамо" з рахунком 2:4.

ЛНЗ (Черкаси) - Динамо (Київ) - 2:4

Голи: Бойко (61, пен.), Прядун (90+1) – Бражко (3), Ярмоленко (72), Буяльський (77, пен.), Волошин (90+4)

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Селін, Муравський, Лопирьонок (Бойко, 33), Стасюк (Савін, 79) – Олійник (Тищенко, 66), Калюжний – Пасіч (С. Шестаков, 66), Хобленко (Прядун, 66), Наумець

Динамо: Бущан – Дубінчак (Малиш, 81), Попов (Сирота, 64), Біловар, Караваєв – Андрієвський (Рамадані, 82), Бражко – Діалло (Беніто, 64), Буяльський, Ярмоленко – Ванат (Волошин, 63)

"Динамо" зіграло 5 матчів в новому сезоні УПЛ і набрало 12 очок. Команда Мірчі Луческу йде на 4-й позиції в турнірній таблиці. ЛНЗ має в своєму активі 7 балів, але у них на три гри більше.

У наступному турі УПЛ "Динамо" зіграє проти "Олександрії" 1 жовтня, а ЛНЗ 30 вересня завітає у гості до рівненського "Вереса".

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