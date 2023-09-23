"Гірники" більшу частину поєдинку грали в меншості через червону картку Ярослава Ракицького.

Донецький "Шахтар" та львівський "Рух" зіграли внічию у 8-му турі чемпіонату України з футболу.

Перший гол на 17-й хвилині забив Георгій Судаков, а з 21-ї "гірники" грали у меншості після прямої червоної картки Ярослава Ракицького. "Рух" зрівняв на 88-й хвилині завдяки дальньому удару Богдана Слюбика.

"Шахтар" таким чином залишився лідером турнірної таблиці УПЛ, але вже втретє у сезоні втратив очки – 5 перемог та 3 нічиїх.

"Рух" натомість вчетверте поспіль не виграв після своєї переможної серії з трьох матчів на старті сезону – 3 нічиїх та 1 поразка.

У львів’ян 12 пунктів, від "Шахтаря" вони відстають на 6 очок, маючи гру у запасі.

Рух – Шахтар – 1:1

Голи: Слюбик, 88 - Судаков, 17

Рух: Ледвій - Сич, Дідик, Слюбик, Роман - Едсон (Плюман, 52), Пастух - Квасниця (Руніч, 76), Таллес (Федор, 65), Соломон (Теслюк, 65) - Климчук

Шахтар: Різник - Гочолеішвілі, Козик, Ракицький, Азаров - Степаненко, Судаков (Конопля, 71) - Зубков (Сікан, 81), Бондаренко (Назарина, 71), Криськів (Кастілло, 61) - Келсі (Міроші, 25)

Вилучення: Ракицький, 21 (небезпечна гра)

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