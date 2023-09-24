"Дніпро-1" здобув першу перемогу під керівництвом Юрія Максимова.

У неділю, 24 вересня, відбувся поєдинок восьмого туру Української Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" приймала "Дніпро-1".

Матч проходив на стадіоні "Україна" у Львові і завершився перемогою підопічних Юрія Максимова.

Результат зустрічі вирішив єдиний гол, який забив півзахисник "Дніпра-1" Ігор Когут. Асистував йому Валентин Рубчинський.

Відео дня

"Зоря" - "Дніпро-1" - 0:1

Гол: Когут, 24

"Зоря": Турбаєвський, Боль (Данченко, 77), Джордан, Снурніцин, Яцик, Антюх (Чурко, 77), Вантух, Мішнєв (В. Волошин, 77), Нагнойний, Д. Алефіренко, Герреро

"Дніпро-1": Волинець, Кравець, Сарапій, Сваток, Пуріта (Гаджієв, 79), Рубчинський (Мірошниченко, 79), Когут (Є. Пасіч, 58), Піхальонок (Вітіньо, 67), Бабенко, Леднєв, Гуцуляк

Попередження: Вантух, 40 - Кравець, 59, Бабенко, 61, Сарапій, 73

Відзначимо, що ця перемога стала дебютною для Юрія Максимова на посаді головного тренера "Дніпра-1". Він очолив команду 14 вересня, змінивши на цій посаді Олександра Кучера.

Під керівництвом Максимова команда зіграла вже дві гри в рамках УПЛ. У минулому турі "Дніпро-1" в дебютному матчі Максимова зіграв внічию проти "Колоса".

"Дніпро-1" набрав 9 очок і піднявся на 8-е місце в турнірній таблиці УПЛ. "Зоря" з 5 балами йде на 14-й сходинці.

У наступному турі УПЛ "Дніпро-1" зустрінеться з "Металістом 1925", а "Зоря" зіграє проти одеського "Чорноморця".

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