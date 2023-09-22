Центральним поєдинком 8-го туру УПЛ стане дуель "Зорі" і "Дніпра-1".

У п'ятницю, 22 вересня, стартує восьмий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Відкриє цей тур поєдинок "Оболоні" і "Вереса", який пройде в Києві. Також у п'ятницю зіграють "Олександрія" і "Чорноморець".

На суботу заплановані відразу чотири гри - черкаський ЛНЗ прийме київське "Динамо", "Минай" відправиться в гості до "Полісся", "Ворскла" поміряється силами з "Кривбасом", а "Рух" зіграє проти донецького "Шахтаря".

Відео дня

Ще дві зустрічі 8-го туру відбудуться в неділю. На цей день заплановані матчі "Зорі" проти "Дніпра-1" і "Мталліста 1925"з " Колосом".

УПЛ: розклад трансляція 8-го туру

П'ятниця, 22 вересня

17:00 " Оболонь" - "Верес" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO

Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO 19:00 "Олександрія" - "Чорноморець" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO

Субота, 23 вересня

13:00 ЛНЗ - "Динамо" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO

Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO 15:00 " Полісся" - "Минай" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO

Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO 17:00 " Ворскла" - "Кривбас" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO

Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO 19:00 " Рух" - "Шахтар" Трансляція - УПЛ ТБ, суспільне Спорт

Неділя, 24 вересня

15:00 " Зоря" - "Дніпро-1" Трансляція - УНІАН, Football Hub

Трансляція - УНІАН, Football Hub 17:00 " Металіст 1925" - "Колос" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO

Після семи турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ донецький "Шахтар". В активі "гірників" 17 набраних очок. На другій сходинці йде "Кривбас" з 14 балами. Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" - по 12 очок.

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