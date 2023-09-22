У п'ятницю, 22 вересня, стартує восьмий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.
Відкриє цей тур поєдинок "Оболоні" і "Вереса", який пройде в Києві. Також у п'ятницю зіграють "Олександрія" і "Чорноморець".
На суботу заплановані відразу чотири гри - черкаський ЛНЗ прийме київське "Динамо", "Минай" відправиться в гості до "Полісся", "Ворскла" поміряється силами з "Кривбасом", а "Рух" зіграє проти донецького "Шахтаря".
Ще дві зустрічі 8-го туру відбудуться в неділю. На цей день заплановані матчі "Зорі" проти "Дніпра-1" і "Мталліста 1925"з " Колосом".
УПЛ: розклад трансляція 8-го туру
П'ятниця, 22 вересня
- 17:00 "Оболонь" - "Верес" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO
- 19:00 "Олександрія" - "Чорноморець" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO
Субота, 23 вересня
- 13:00 ЛНЗ - "Динамо" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO
- 15:00 "Полісся" - "Минай" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO
- 17:00 "Ворскла" - "Кривбас" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO
- 19:00 "Рух" - "Шахтар" Трансляція - УПЛ ТБ, суспільне Спорт
Неділя, 24 вересня
- 15:00 "Зоря" - "Дніпро-1" Трансляція - УНІАН, Football Hub
- 17:00 "Металіст 1925" - "Колос" Трансляція - Київстар ТБ, Setanta Sports, MEGOGO
Після семи турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ донецький "Шахтар". В активі "гірників" 17 набраних очок. На другій сходинці йде "Кривбас" з 14 балами. Далі розташувалися "Чорноморець" і "Полісся" - по 12 очок.