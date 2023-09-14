7-й тур УПЛ стартує 15 вересня поєдинком "Металіста 1925" проти "Зорі".

З 15 по 18 вересня будуть зіграні матчі сьомого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Тур відкриє поєдинок "Металіста 1925" проти луганської "Зорі". Матч відбудеться в п'ятницю, 15 вересня.

Ще три гри будуть зіграні в суботу - "Чорноморець" в Одесі прийме "Полісся", "Оболонь" в гостях зіграє проти "Шахтаря", а "Олександрія" зустрінеться з "Минаєм".

Відео дня

Три поєдинки відбудуться і в неділю. Цього дня львівський "Рух" у Черкасах зіграє проти місцевого ЛНЗ, "Дніпро-1" поміряється силами з "Колосом", а "Кривбас" прийме рівненський "Верес".

Закриє програму 7-го туру УПЛ поєдинок київського "Динамо" проти полтавської "Ворскли". Гра відбудеться в понеділок у столиці України.

УПЛ-2023/24: розклад матчів 7-го туру

П'ятниця, 15 вересня

18:30 "Металіст 1925" - "Зоря" , Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ

Субота, 16 вересня

15:00 "Чорноморець" - "Полісся" , Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ 17:00 " Шахтар" - "Оболонь" , Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ 19:00 "Олександрія" - "Минай" , Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ

Неділя, 17 вересня

13:00 ЛНЗ - "Рух" , Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ 15:00 "Дніпро-1" - "Колос" , Трансляція - УНІАН, Football Hub

, Трансляція - УНІАН, Football Hub 17:00 "Кривбас" - "Верес" , Трансляція - MEGOGO, Київстар ТБ

Понеділок, 18 вересня

17:00 "Динамо" - "Ворскла" , Трансляція - 2+2, Football Hub

Після 6-ти турів перше місце в турнірній таблиці УПЛ займає донецький "Шахтар". В активі "гірників" 14 набраних очок. На другій сходинці з 12 балами йде житомирський клуб "Полісся". Далі розташувалися "Кривбас" і "Рух", які набрали по 11 очок.

У зоні вильоту йдуть "Дніпро-1" (13-е місце, 5 очок), "Верес" (14-е місце, 4 очки), ЛНЗ (15-е місце, 4 очки), "Минай" (16-е місце, 2 очки).

Вас також можуть зацікавити новини: