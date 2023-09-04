"Кривбас" розгромив "Колос" у центральному матчі 6-го туру УПЛ.

З 1 по 3 вересня були зіграні матчі шостого туру Української Прем'єр-ліги.

Відкривав тур поєдинок "Вереса" проти одеського "Чорноморця". Зустріч завершилася несподіваною перемогою рівненського клубу з рахунком 3:1.

Ще три гри в рамках 6-го туру УПЛ відбулися 2 вересня - "Шахтар" розгромив на виїзді "Минай", "Полісся" в рідних стінах здолало "Оболонь", а "Олександрія" поступилася полтавській "Ворсклі".

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Завершився тур у неділю, 3 вересня. Два матчі в цей ігровий день завершилися внічию. Переможця не змогли визначити "Рух" і "Металіст 1925", а також "Дніпро-1" і ЛНЗ. У центральному матчі туру "Кривбас" розгромив "Колос".

УПЛ: результати матчів 6-го туру

П'ятниця, 1 вересня

"Верес" - "Чорноморець" - 3:1

Субота, 2 вересня

"Минай" - "Шахтар" - 1:4

"Полісся" - "Оболонь" - 2:0

"Ворскла" - "Олександрія" - 1:0

Неділя, 3 вересня

"Дніпро-1" - ЛНЗ - 0:0

"Колос" - "Кривбас" - 0:3

"Рух" - "Металіст 1925" - 1:1

Матч Зоря - Динамо перенесено на невизначений термін.

Турнірне становище команд в УПЛ

Після 6-ти турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ донецький "Шахтар". В активі "гірників" 14 набраних очок. "Полісся" з 12 балами йде на другій сходинці. Слідом розташувалися "Кривбас" і "Рух" - по 11 очок. "Динамо" з 6 очками займає 10-ту сходинку, але у киян ще три гри в запасі.

Нагадаємо, чинним переможцем української Прем'єр-ліги є донецький "Шахтар".

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