З 1 по 3 вересня були зіграні матчі шостого туру Української Прем'єр-ліги.
Відкривав тур поєдинок "Вереса" проти одеського "Чорноморця". Зустріч завершилася несподіваною перемогою рівненського клубу з рахунком 3:1.
Ще три гри в рамках 6-го туру УПЛ відбулися 2 вересня - "Шахтар" розгромив на виїзді "Минай", "Полісся" в рідних стінах здолало "Оболонь", а "Олександрія" поступилася полтавській "Ворсклі".
Завершився тур у неділю, 3 вересня. Два матчі в цей ігровий день завершилися внічию. Переможця не змогли визначити "Рух" і "Металіст 1925", а також "Дніпро-1" і ЛНЗ. У центральному матчі туру "Кривбас" розгромив "Колос".
УПЛ: результати матчів 6-го туру
П'ятниця, 1 вересня
- "Верес" - "Чорноморець" - 3:1
Субота, 2 вересня
- "Минай" - "Шахтар" - 1:4
- "Полісся" - "Оболонь" - 2:0
- "Ворскла" - "Олександрія" - 1:0
Неділя, 3 вересня
- "Дніпро-1" - ЛНЗ - 0:0
- "Колос" - "Кривбас" - 0:3
- "Рух" - "Металіст 1925" - 1:1
Матч Зоря - Динамо перенесено на невизначений термін.
Турнірне становище команд в УПЛ
Після 6-ти турів лідирує в турнірній таблиці УПЛ донецький "Шахтар". В активі "гірників" 14 набраних очок. "Полісся" з 12 балами йде на другій сходинці. Слідом розташувалися "Кривбас" і "Рух" - по 11 очок. "Динамо" з 6 очками займає 10-ту сходинку, але у киян ще три гри в запасі.
Нагадаємо, чинним переможцем української Прем'єр-ліги є донецький "Шахтар".