Перемога над "Колосом" дозволила "Кривбасу" піднятися на третє місце в турнірній таблиці.

У неділю, 3 вересня, відбувся поєдинок шостого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Колос" приймав "Кривбас".

Гра проходила на стадіоні "Колос" і завершилася розгромною перемогою криворізького клубу з рахунком 3:0.

Перший м'яч підопічні Юрія Вернидуба забили на 14-й хвилині - після передачі Тимура Стецькова відзначився Максим Задерака.

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На 68-й хвилині гостям вдалося подвоїти перевагу в рахунку - гол забив Андрій Понєдєльнік. Асистував йому Хрвоє Іліч. На 88-й хвилині Максим Задерака оформив дубль і довів рахунок до розгромного.

"Колос" - "Кривбас" - 0:3

Голи: Задерака, 14, 88, Понєдєльнік, 68

"Колос": Фесюн, Цуріков, Бурда, Бондаренко, Золотов, Лучкевич ,Оріховський (Мілько, 76), Богданов (Болбат, 59), Мякушко, Салабай (Безбородько, 59), Демченко (Велетень, 54)

"Кривбас": Кліщук, Понєдєльнік (Кузик, 88), Безкоровайний, Стецьків, Дибанго, Іліч (Приходько, 74), Бізімана, Вакулко (Татарков, 88), Хомченовський, Задерака (В. Близниченко, 88), Кожушко (Дебелко, 81)

Попередження: Богданов (51), Салабай (57) - Бізімана (63)

Перемога в цій грі дозволила "Кривбасу" піднятися на третє місце в турнірній таблиці УПЛ. В активі команди Юрія Вернидуба 11 набраних очок. "Колос" з 8 балами йде на 7-й позиції.

У наступному турі чемпіонату України з футболу "Колос" зіграє проти "Дніпра-1", а "Кривбас" поміряється силами з "Вересом".

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