Перемогу "гірникам" принесли голи Матвієнка, Кащука, Судакова і В'юнника.

У суботу, 2 вересня, відбувся поєдинок шостого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Минай" приймав донецький "Шахтар".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Минай" і завершилася з рахунком 4:1 на користь "гірників".

Рахунок у грі був відкритий на 37-й хвилині - гол з передачі Едуарда Козика забив Микола Матвієнко.

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У другому таймі футболісти "Шахтаря" забили ще тричі. На 60-й і 66-й хвилинах відзначилися Олексій Кащук і Георгій Судаков, на 78-й - Богдан В'юнник.

Єдиний м'яч у складі "Миная" забив Єгор Гунічев.

"Минай" - "Шахтар" - 1:4

Голи: Гунічев, 72 - Матвієнко, 37, Кащук, 60, Судаков, 66, В'юнник, 78

"Минай": Бандура, Дмитрук (Солдат, 42), Мельник, Кравчук (Панасенко, 77), Нємчанінов, Рогозинський, Гечев (Одарюк, 42), Вітенчук, Твердохліб, Вишневський (Гунічев, 60), Ралюченко

"Шахтар": Різник, Степаненко, Криськів (Кастілло, 79), Зубков (В'юнник, 46), Сікан (Келсі, 62), Азаров, Матвієнко, Конопля, Назарина (Судаков, 62), Козік (Лемкін, 82), Кащук

Попередження: Одарюк, 50 - Судаков, 65, Келсі, 74, Кастілло, 85

За шість турів "Шахтар" набрав 14 очок і займає перше місце в турнірній таблиці УПЛ. "Минай" з 2 балами йде на останньому місці.

У наступному турі чемпіонату України "Шахтар" зустрінеться з "Оболонню", а "Минай" зіграє проти "Олександрії".

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