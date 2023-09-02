"Шахтар" почне стартує в новому сезоні ЛЧ поєдинком проти португальського "Порту".

31 серпня в Монако пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.

Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" потрапив до групи Н. Суперниками "гірників" по групі стали: "Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія) і "Антверпен" (Бельгія).

Офіційний сайт "Шахтаря" опублікував розклад матчів "гірників" в рамках групового раунду ЛЧ. Згідно з календарем, у першому турі підопічні Патріка ван Леувена зіграють проти "Порту". Гра відбудеться 19 вересня.

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Поєдинки з "Барселоною" відбудуться в середині циклу і будуть спареними - 25 жовтня (на виїзді) і 7 листопада (вдома).

Календар Шахтаря в груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/24

1-й тур (19 вересня). " Шахтар" – "Порту" – 22:00

– – 22:00 2-й тур (4 жовтня). " Антверпен" – "Шахтар" – 19:45

– 19:45 3-й тур (25 жовтня). " Барселона" – "Шахтар" – 19:45

– – 19:45 4-й тур (7 листопада). " Шахтар" – "Барселона" – 19:45

– – 19:45 5-й тур (28 листопада). " Шахтар" – "Антверпен" – 19:45

– – 19:45 6-й тур (13 Грудня). " Порту" – "Шахтар" – 22:00

Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, номінально домашні матчі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" гратиме в німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".

Додамо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 вийдуть команди, які займуть в групі першій і друге місця. Третя команда відправиться в плей-офф Ліги Європи. Для команди, яка фінішує останньою, єврокубковий сезон закінчиться.

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