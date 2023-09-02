31 серпня в Монако пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.
Згідно з результатами жеребкування, донецький "Шахтар" потрапив до групи Н. Суперниками "гірників" по групі стали: "Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія) і "Антверпен" (Бельгія).
Офіційний сайт "Шахтаря" опублікував розклад матчів "гірників" в рамках групового раунду ЛЧ. Згідно з календарем, у першому турі підопічні Патріка ван Леувена зіграють проти "Порту". Гра відбудеться 19 вересня.
Поєдинки з "Барселоною" відбудуться в середині циклу і будуть спареними - 25 жовтня (на виїзді) і 7 листопада (вдома).
Календар Шахтаря в груповому раунді Ліги чемпіонів-2023/24
- 1-й тур (19 вересня). "Шахтар" – "Порту" – 22:00
- 2-й тур (4 жовтня). "Антверпен" – "Шахтар" – 19:45
- 3-й тур (25 жовтня). "Барселона" – "Шахтар" – 19:45
- 4-й тур (7 листопада). "Шахтар" – "Барселона" – 19:45
- 5-й тур (28 листопада). "Шахтар" – "Антверпен" – 19:45
- 6-й тур (13 Грудня). "Порту" – "Шахтар" – 22:00
Нагадаємо, через повномасштабне вторгнення РФ в Україну, номінально домашні матчі Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" гратиме в німецькому Гамбурзі на стадіоні "Фолькспаркштадіон".
Додамо, що в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів-2023/24 вийдуть команди, які займуть в групі першій і друге місця. Третя команда відправиться в плей-офф Ліги Європи. Для команди, яка фінішує останньою, єврокубковий сезон закінчиться.