32 команди, включаючи донецький "Шахтар", у вересні стартують на груповому раунді.

У Монако пройшло жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів 2023-2024.

За підсумками жеребкування 32 команди, включаючи донецький "Шахтар", були поділені на вісім груп.

Результати жеребкування групового етапу ЛЧ

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Група А: "Баварія" (Німеччина), "Манчестер Юнайтед" (Англія), "Копенгаген" (Данія), "Галатасарай" (Туреччина)

Група B: "Севілья" (Іспанія), "Арсенал" (Англія), ПСВ (Нідерланди), "Ланс" (Франція)

Група C: "Наполі" (Італія), "Реал" (Іспанія), "Брага" (Португалія), "Уніон Берлін" (Німеччина)

Група D: "Бенфіка" (Португалія), "Інтер" (Італія), "Зальцбург" (Австрія), "Реал Сосьєдад" (Іспанія)

Група E: "Феєнорд" (Нідерланди), "Атлетіко" (Іспанія), "Лаціо" (Італія), "Селтік" (Шотландія)

Група F: "Парі Сен-Жермен" (Франція), "Боруссія" Д (Німеччина), "Мілан" (Італія), "Ньюкасл" (Англія)

Група G: "Манчестер Сіті" (Англія), "РБ Лейпциг" (Німеччина), "Црвена Звезда" (Сербія), "Янг Бойз" (Швейцарія)

Група H: "Барселона" (Іспанія), "Порту" (Португалія), "ШАХТАР" (Україна), "Антверпен" (Бельгія)

Перед жеребкуванням клуби були розбиті на чотири кошики - "Шахтар" був у третьому.

Ліга чемпіонів 2023-2024: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартує 19 вересня і триватиме до 13 грудня. Клуби традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Графік матчів групового раунду: 1 тур - 19/20 вересня, 2 тур - 3/4 жовтня, 3 тур - 24/25 жовтня, 4 тур - 7/8 листопада, 5 тур - 28/29 листопада, 6 тур - 12/13 грудня.

Плей-оф турніру розпочнеться в лютому, а фінал відбудеться 1 червня 2024 року в Лондоні на стадіоні "Вемблі".

Зазначимо, що це останній розіграш ЛЧ у старому форматі. З сезону 2024/25 замість групового етапу буде турнір за "швейцарською системою", в якому братимуть участь 36 клубів.

Чинним переможцем Ліги чемпіонів є "Манчестер Сіті", який у червні переміг міланський "Інтер".

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