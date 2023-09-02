Головний тренер "Оболоні" розкритикував роботу суддів після гри.

У суботу, 2 вересня, відбувся поєдинок шостого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Полісся" приймало "Оболонь".

Гра проходила в Житомирі на стадіоні "Центральний" і завершилася перемогою господарів поля з рахунком 2:0.

Все в цій грі йшло до нульової нічиєї, проте в компенсований до другого тайму час "Полісся" отримало право пробити пенальті, який реалізував Грицук. На 90+9-й хвилині футболісти митомирського клубу забили другий м'яч у ворота суперника - відзначився Козак.

"Полісся" - "Оболонь" - 2:0

Голи: Грицук, 90+7, Пен, Козак, 90+9

"Полісся": Бойко, Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко, Крушинський (Кушніренко 46), Танковський (Грицук, 83), Назаренко (Козак, 46), Аріелсон (Мустафаєв, 62), Макуана, Будковський

"Оболонь": Федорівський, Осман (Прокопенко, 64), Карась, Приймак, Нагієв (Вовкун, 78), Слободян, Мороз, Груша (Суханов, 73), Черненко (Косовський, 64), Чернов (Мединський, 46), Тарануха

Попередження: Будківський, 21, Смоляков, 35 - Мороз, 33, Тарануха, 79

Видалення: Мороз, 90+5 (друга жовта)

Огляд матчу:

Варто відзначити, що після матчу головний тренер "Оболоні" Валерій Іващенко розкритикував роботу суддів.

"Які враження можуть бути? Витягають з пальця моменти. Грайте і чисто забивайте. Хлопці працюють, щоб люди в жовтих майках щось придумували. Вони трактують як їм вигідно і не має значення, VAR або не VAR. Вся справа в трактуванні. VAR це ж не інтелектуальна система, яка сама вирішує. Вирішують судді.

Сенс грати і працювати, давайте відразу медалі і кубки вручимо. Це все не прикрашає футбол. У першому таймі такий же момент, але нам пенальті не дали.

Старт сезону? Є помилки, потрібно виправляти їх. Тренер ніколи не повинен бути задоволений", – сказав Іващенко в коментарі УПЛ ТБ.

Житомирський клуб "Полісся" набрав 12 очок за 6 турів і піднявся на другу сходинку в турнірній таблиці чемпіонату України. "Оболонь" з 5 балами йде на 12-й позиції. Лідирує - донецький "Шахтар" (14 очок).

У наступному турі УПЛ "Полісся" зустрінеться з одеським "Чорноморцем", а "Оболонь" зіграє проти "Шахтаря".

Вас також можуть зацікавити новини: