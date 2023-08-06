Житомирський клуб майже врятувався від поразки.

У неділю, 6 серпня, відбувся матч 2-го туру української Прем'єр-ліги, в якому зіграли "Дніпро-1" і житомирське "Полісся".

Гості у першому таймі залишилися у меншості. В другій половині зустрічі дніпряни відкрили рахунок завдяки голу Олександра Пихальонка. Проте житомирський колектив не поспішав здаватися і зміг під кінець матчу зрівняти рахунок. Драматична розв'язка трапилася, коли у компенсований арбітром час переможний гол забив Руслан Бабенко і приніс три очки команді Олександра Кучера.

Зазначимо, що за господарів поля дебютував перспективний 18-річний форвард Даніель Ківінда.

Дніпро-1 - Полісся - 2:1

Голи: Пихальонок, 61, Бабенко, 90+1 – Янаков, 88 (пен.)

Дніпро-1: Кінарейкін – Каплієнко, Сарапій, Адамюк, Є. Пасіч (Танчик, 46) – Бланко, Бабенко – Рубчинський (Когут, 63), Піхальонок, Мірошниченко (Сваток, 66) – Третьяков (Ківінда, 63)

Полісся: Кудрик – Смоляков, Шабанов, Чоботенко, Кравченко – Огіря, Кушніренко – Макуана, Танковський (Крушинський, 64), Козак (Назаренко, 46) – Будківський (Янаков, 76)

Вилучення: Кушніренко, 20

Чемпіонат України: другий тур

"Динамо" у цьому турі здолало "Оболонь" у столичному дербі. Черкаський ЛНЗ розгромив "Минай", а "Олександрія" мінімально виграла у "Металіста 1925".

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