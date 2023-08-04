"Біло-сині" знову забили чотири голи за матч.

У п'ятницю, 4 серпня, в рамках другого туру української Прем'єр-ліги "Динамо" і "Оболонь" провели київське дербі.

Гра проходила на стадіоні "Оболонь Арена" і завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 4:2.

Лідер "Динамо" Андрій Ярмоленко оформив дубль - обидва голи були ним забиті з пенальті. Окрім нього, за команду Мірчі Луческу відзначилися Владислав Ванат і Віталій Буяльський.

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На 73-й хвилині господарі поля залишилися у меншості. Другу жовту картку отримав Віталій Груша.

33-річний Ярмоленко забив за "Динамо" вперше після свого повернення. Андрій у цьому поєдинку забив свої 100-й та 101-й голи в рамках чемпіонату України. Бомбардирський рекорд УПЛ належить Максиму Шацьких та Сергію Реброву – по 123 голи.

Оболонь - Динамо - 2:4

Голи: Черненко, 42, Карась, 50 - Ванат, 17, Ярмоленко, 31, пен, 76, пен, Буяльський, 45+5

Оболонь: Федорівський - Лук'янчук, Приймак, Черненко, Прокопенко, Слободян (Осман, 84), Мединський (Нагієв, 84), Вовкун (Карась, 32), Мороз, Суханов (Краснопір, 65), Тарануха (Груша, 65)

Динамо: Бущан – Дубінчак (Вівчаренко, 82), Сирота, Дячук, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 65), Шапаренко (Шепелєв, 65), Буяльський, Кабаєв (Н. Волошин, 46), Ярмоленко, Ванат (Діалло, 82)

Вилучення: Груша, 73

У турнірній таблиці УПЛ "Динамо" набрало шість очок у перших двох поєдинках. Донецький "Шахтар" у другому турі втратив очки, зігравши внічию 1:1 з рівненським "Вересом".

У першому турі "Динамо" з рахунком 4:1 розгромило "Минай".

Додамо, що 10 серпня "Динамо" проведе матч кваліфікації Ліги конференцій проти грецького "Аріса".

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