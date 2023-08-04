Перший поєдинок відбудеться на полі суперників киян.

Визначився суперник київського "Динамо" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги конференцій. Ним став грецький "Аріс".

За сумою двох матчів греки у другому раунді відбору турніру пройшли "Арарат-Вірменію" - 1:1, 1:0.

Перший матч пройде 10 серпня, другий - 17-го. Перша гра відбудеться на полі суперників киян.

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Минулого сезону "Аріс" фінішував 5-м в чемпіонаті Греції.

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Нагадаємо, що третього серпня полтавська "Ворскла" вилетіла з Ліги конференцій УЄФА. Команду Віктора Скрипника вибила грузинська "Діла". Перший матч "Ворскла" перемогла з рахунком 2:1, але у Грузії полтавці поступилися 1:3.

"Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившися за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:5. Вони опустилися до Ліги Європи, де у третьому раунді кваліфікації зіграють проти чеської "Славії".

Донецький "Шахтар" почне свій шлях з групового раунду Ліги чемпіонів.

Луганська "Зоря" чекає свого суперника у четвертому раунді кваліфікації Ліги Європи. У разі поразки вони автоматично потраплять до групового етапу Ліги конференцій.

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