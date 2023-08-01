Тепер дніпрян чекає празька "Славія" у кваліфікації Ліги Європи.

"Дніпро-1" вилетів з Ліги чемпіонів, поступившися за сумою двох матчів грецькому "Панатінаїкосу" з рахунком 3:5.

Матч-відповідь команди зіграли у Афінах 1 серпня. Господарі забили швидкий гол після курйозної помилки гравців дніпрян. Проте на 24-й хвилині Артем Довбик шедеврально у стилі Лео Мессі зрівняв рахунок після красивого сольного проходу.

На початку другого тайму Едуард Сарапій вивів "Дніпро-1" вперед, забивши головою після подачі кутового удару. На 70-й хвилині нападник "Панатінаїкосу" Андраж Шпорар оформив дубль і встановив остаточний рахунок на табло - 2:2.

Панатінаїкос – Дніпро-1 – 2:2

Голи: Шпорар (15, 70) – Довбик (24), Сарапій (54)

Панатінаїкос: Бріньолі, Хуан Карлос, Магнуссон, Єдвай, Коцирас, Вільєна (Чокай, 66), Джуричич (Кляйнхайслер, 80), Перес, Бернард (Вербич, 90+1), Шпорар (Яннідіс, 79), Паласіос (Манчіні, 46)

Дніпро-1: Волинець (Кінарейкін, 37), Каплієнко (Танчик, 69), Сарапій (Сваток, 57), Адамюк, Є.Пасіч, Бланко, Бабенко, Рубчинський (Гуцуляк, 69), Піхальонок (Когут, 69), Мірошниченко, Довбик

Огляд матчу

Нагадаємо, що у першому матчі грецький клуб здолав "Дніпро-1" з рахунком 3:1.

У третьому раунді кваліфікації ЛЧ "Панатінаїкос" зіграє проти французького "Марселю", за який виступає українець Руслан Маліновський. "Дніпро-1" спустився до Ліги Європи, де у третьому раунді кваліфікації зіграє проти чеської "Славії".

Додамо, що була інформація про отруєння футболістів "Дніпра-1" напередодні матчу з "Панатінаїкосом".

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