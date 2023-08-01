Зараз у клубі проводять розслідування, а адміністрація команди самостійно почала купувати продукти в місцевих супермаркетах.

Перед матчем другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів проти грецького "Панатінаїкоса" український клуб "Дніпро-1" зазнав масового отруєння серед персоналу і футболістів.

Як повідомив головний редактор "Профутбол Digital" Володимир Звєров, аж вісім футболістів "Дніпра-1" пережили отруєння.

"За моєю інформацією, учора ввечері стало зле 15 (!) представникам українського клубу. Усі вони відчували симптоми отруєння. Серед них - 8 футболістів! Зрозуміло, що їхня участь у вечірній грі під великим питанням. Симптоми отруєння відчували навіть ті представники делегації клубу, які не вечеряли разом з командою в афінському готелі. А лише пили воду і їли банани, які сторона-організатор залишила для гостей у роздягальні", - пише Звєров.

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Зараз у клубі проводять розслідування, а адміністрація команди самостійно почала купувати продукти в місцевих супермаркетах. Також журналіст розповів про організаційні недоліки зі сторони господарів майбутнього матчу.

"Після тренування у роздягальні "Дніпра-1" не було рушників. А ще - автобус, який перевозив команду до готелю, запізнився на 30 хвилин і, замість прямої очевидної дороги до готелю, почав довго блукати манівцями", - додав Звєров.

Нагадаємо, що 1 серпня о 20:30 за київським часом "Дніпро-1" проведе матч проти "Панатінаїкоса" в рамках кваліфікації ЛЧ. Тижнем раніше грецька команда перемогла підопічних Олександра Кучера з рахунком 3:1.

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