Трансфер знаходиться на завершальній стадії.

Форвард "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик цього літа змінить клубну прописку.

Як повідомляє "ТаТоТаке", іспанська "Жирона" домовилася про трансфер з дніпрянами. Також клуб Ла Ліги мусив отримати дозвіл від данського "Мідтьюлланду", який володіє частиною прав на Довбика.

"Є принципова домовленість між трьома клубами. "Мідтьюлланд" отримає 450 000 євро, а "Дніпру-1" надійде на рахунок цифра між 5 і 7 мільйонів євро. Це приблизно 6 мільйонів євро", - сказав ведучий програми Михайло Співаковський.

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З великою ймовірністю матч-відповідь другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів проти "Панатінаїкоса" стане останньою появою Довбика в складі "Дніпра-1".

Додамо, що у "Жироні" виступає вінгер збірної України Віктор Циганков. У колишнього капітана київського "Динамо" справи пішли дуже добре у кар'єрі після трансферу до "Жирони". В минулому сезоні Циганков зіграв за "Жирону" 19 матчів у всіх турнірах, забив три голи і віддав шість гольових передач.

Нагадаємо, Артем Довбик нещодавно продовжив свій контракт з "Дніпром-1" до 30 червня 2025 року. До нападника виявляв інтерес "Порту".

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