Артем Довбик продовжить свої виступи в українському чемпіонаті.

Форвард національної збірної України Артем Довбик прийняв несподіване рішення щодо свого майбутнього.

25-річний футболіст підписав новий контракт з "Дніпром-1", повідомляє офіційний сайт клубу.

Термін нової угоди Довбика з "Дніпром-1" розрахований до літа 2025 року.

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Артем Довбик прийшов у "Дніпро-1" влітку 2020 року. За три сезони нападник зіграв 84 матчі, забив 53 голи і віддав 14 гольових передач.

У нинішньому сезоні Артем зіграв за "Дніпро-1" 30 матчів в рамках УПЛ і забив 24 голи, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України.

Відзначимо, що Довбик отримує "Золоту бутсу" УПЛ у другому сезоні поспіль. У минулому чемпіонаті 25-річний форвард відзначився 14 м'ячами.

Додамо, що в послугах нападника збірної України була зацікавлена іспанська "Жирона". Інтерес каталонців до Артема підтвердив агент українця. Однак форвард прийняв рішення продовжити кар'єру в "Дніпрі-1".

Нагадаємо, за підсумками сезону-2022/2023 "Дніпро-1" посів друге місце і вперше в своїй історії зіграє в Лізі чемпіонів.

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