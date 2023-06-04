"Зоря" здобула бронзу чемпіонату України.

У неділю, 4 червня, відбувся фінальний тур Української Прем’єр-ліги сезону 2022/2023 років. За його підсумками стали відомі усі учасники єврокубків від УПЛ на наступний розіграш.

Основна боротьба точилася за другу сходинку. Перед початком туру "Дніпро-1" та "Зоря" мали однакову кількість очок, однак саме підопічні Кучера були на другій позиції. Для позитивного результату луганцям потрібна була лише перемога, а також осічка дніпрян у паралельному матчі. Однак обидві команди набрали по три бали.

У підсумку саме "Дніпро-1" посів друге місце і вперше у своїй історії здобув срібло Чемпіонату України. У наступному сезоні дніпряни стартують з другого раунду кваліфікації Ліги чемпіонів – у цьому турнірі команда зіграє теж вперше.

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"Зоря" посіла третє місце, здобула бронзу і вийшла до плей-оф Ліги Європи. Якщо їй не вдасться пройти цю стадію, то вона гарантовано потрапить до групового етапу Ліги конференцій.

Також у 30-му турі УПЛ боротьба точилася за п’яту сходинку. У підсумку її здобула "Ворскла", котрі змогла перемогти "Шахтар", а також скористалася осічками "Олександрії" та "Кривбасу". Полтавці у наступному етапі стартують з другого раунду Ліги конференцій.

Нагадаємо, що раніше також офіційно визначилися ще два учасники єврокубків від України. Донецький "Шахтар" зіграє у груповому етапі Ліги чемпіонів, а київське "Динамо" – у третьому раунді Ліги конференцій. Команди посіли відповідно перше і четверте місце.

Відзначимо, що перші матчі кваліфікації єврокубків розпочнуть в липні 2023-го року. Старт групової стадії ЄК запланований на другого половину вересня того ж року.

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