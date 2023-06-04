У останньому раунді першості визначився срібний призер.

У неділю, 4 червня, в Українській Прем’єр-лізі відбувся останній тур чемпіонату. Згідно з регламентом усі матчі повинні були відбуватися в один час, однак повітряна тривога у Полтавській області змістила початок поєдинку "Ворскла" – "Шахтар" на 20 хвилин.

Зустріч між полтавцями і "гірниками" була одна із центральних у турі. Підопічні Йовічевича у статусі дострокового чемпіона вийшли на цей матч без турнірної мотивації, а також без своїх лідерів, зігравши резервним складом. У підсумку "Ворскла" здобула перемогу з рахунком 2:1.

Ця звитяга була важлива для "Ворскли", адже завдяки їй команда змогла пробитися до Ліги конференцій. У паралельних зустрічах конкуренти підопічних Скрипника "Олександрія" та "Кривбас" втратили очки, чим пропустили на п’яте місце команду з Полтави.

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Також у цьому турі розігрувалися ще дві путівки у єврокубки. "Дніпро-1" та "Зоря" уже потрапили в єврокубки, однак ще не було вирішено куди: у Лігу чемпіонів чи Лігу Європи. Перед матчами дніпряни ішли на другому місці і їм була потрібна перемога, щоб втримати свою позицію. Підопічні Кучера її здобули: мінімально перемогли "Кривбас" та здобули не лише срібло, а й путівку у Лігу чемпіонів. "Зоря" хоч і розгромила "Минай", однак посіла третє місце.

Раніше були визначені інші учасники єврокубків сезону 2023/2024 рр. від України.

Результати усіх матчів 30-го туру чемпіонату України

СК "Дніпро-1" – "Кривбас" 1:0

Гол: Бланко 73

"Минай" – "Зоря" 0:3

Голи: Русин 8, 57, Батагов 25

"Ворскла" – "Шахтар" 2:1

Голи: Сефері 37 (пен.), Павлюк 50 – Бондаренко 80

Вилучення: Пердута 74 (пряма червона)

"Металіст 1925" – "Динамо" 1:1

Голи: Габелок 38 - Рамірес 20 (пен.)

"Верес" – "Інгулець" 1:0

Гол: Вовченко 74

Вилучення: Курко 90+5 (пряма червона)

"Рух" (Львів) – ФК "Олександрія" 0:0

"Колос" – "Львів" 1:0

Гол: Велетень 28

Вилучення: Чоботенко 45+1 (друга жовта)

"Металіст" – "Чорноморець" 0:3

Голи: Юсов 76, 87, Хадіда 90+2

Турнірна таблиця УПЛ сезону 2022/2023 рр.

Відзначимо, що також стали відомі і пари, котрі зіграють у стикових матчах УПЛ. "Інгулець" зустрінеться з ЛНЗ, а "Верес" зійдеться у битві проти МФК "Металург" Запоріжжя. Перші поєдинки відбудуться 10 червня, а матчі-відповіді 14 червня. Переможці обох пар візьмуть участь у наступному сезоні УПЛ, дві інші команди будуть грати у Першій лізі.

Додамо, що найкращим бомбардиром поточного сезону став Артем Довбик, котрий забив 24 голи. У його найближчих переслідувачів Русина із "Зорі" та Сефері з "Ворскли" по 13 м’ячів. Відзначимо, що результат Довбика є другим найкращим в історії чемпіонатів України. Лише Генріх Мхітарян за один сезон забивав більше – 25 голів.

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