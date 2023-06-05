Артем Довбик може стати одноклубником Віктора Циганкова.

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик може продовжити кар'єру в іспанському чемпіонаті.

У послугах 25-річного українця зацікавлена "Жирона", повідомляє журналіст Ігор Циганик.

"Жирона" встала в чергу за Довбиком. Наскільки мені відомо, спортивний директор і головний тренер каталонського клубу дуже цікавилися у Віктора Циганкова скілами Довбика, його можливостями, грою, сильними і слабкими сторонами.

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І Циганков це передав Артему. Тобто Довбик знає. Це так, інсайд, щоб ви розуміли, що в Іспанії про Довбика знають і цілком можливо, що в "Жироні" можуть возз'єднатися Довбик і Циганков", - розповів журналіст в ефірі програми "Циганик Live".

Варто відзначити, що футбольний агент Олексій Люндовський, який представляє інтереси Артема Довбика, пізніше підтвердив інформацію, що його клієнт знаходиться в сфері інтересів "Жирони".

"Ця інформація відповідає дійсності. Але чи буде трансфер Артема під силу "Жироні", залежатиме від їх бюджету на наступний сезон.

Зокрема, як вдало вони продадуть свого найкращого бомбардира аргентинця Кастельяноса", - сказав Люндовський у коментарі ukrfootball.ua.

Додамо, що в поточному сезоні Артем Довбик зіграв за "Дніпро-1" 38 матчів у всіх турнірах, забив 29 голів і віддав 8 асистів. Він став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 24 голи в 30 іграх.

Портал Transfermarkt оцінює вартість українського нападника в 11 мільйонів євро.

Чинний контракт Довбика з "Дніпром-1" діє до грудня 2023 року.

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