У Франції може побільшати українців.

Український нападник "Дніпра-1" Артем Довбик зацікавив французький "Марсель". Як повідомив сам гравець в ефірі MEGOGO, провансальці вже не вперше розглядають можливість цього переходу.

"Так, є діалог, є інтерес. Але такий же інтерес був і півроку тому, але зараз інтерес став більш інтенсивним, тому все можливо", - сказав Довбик.

Сам Артем не проти такого переходу, адже розглядає "Марсель", як продовження своєї кар’єри.

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"Ну, чому б ні? Команда йде на третьому місці, бореться за Лігу чемпіонів, тому я тільки за. Головне, щоб всі домовились", - додав нападник.

Агента форварда Олексій Люндовський в інетрв’ю УФ також підтвердив інтерес з боку "Марселя". Окрім цього деякі італійські та англійські клуби розглядають можливість придбати Довбика. Також є інтерес і від турецьких команд, однак такий варіант футболіст не розглядає.

Агент додав, що Артем поки не ухвалив пропозицію "Дніпра-1" про продовження контракту. Поточна угода між сторонами завершується у грудні 2023-го року.

Відзначимо, що у поточному сезоні Української Прем’єр-ліги нападник забив 23 голи та віддав чотири асисти у 26 матчах. Наразі він лідирує у списку бомбардирів цього чемпіонату, випереджаючи Віталія Буяльського та Тауланта Сефері (вони обоє ідуть на другому місці) на 11 м’ячів.

Довбик проводить свій третій сезон у складі "Дніпра-1". До цього він виступав за "Дніпро", вихованцем якого і є, а також за данські "Мідтьюлланн" та "Сеннерйюск".

Окрім цього у його активі шість голів у 15 матчах за національну збірну України.

Зауважимо також, що у "Марселі" на даний момент виступає інший українець Руслан Маліновський. Наразі команда іде на третьому місці у чемпіонаті Франції.

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