Артема Довбика другий рік поспіль визнають найкращим футболістом в Україні.

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик визнаний найкращим футболістом в Україні за підсумками 2022-го року.

25-річний форвард став переможцем опитування "Команда №1", в якому взяли участь гравці і тренери всіх 16-ти клубів української Прем'єр-ліги.

Довбик набрав 393 бали: на перше місце Артема поставили 75 осіб, на друге - 67, на третє - 34. У сумі за найкращого бомбардира УПЛ проголосували 176 респондентів - 69% від усіх.

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Друге місце в голосуванні посів вінгер донецького "Шахтаря" Михайло Мудрик (375 балів), третя позиція у півзахисника "Дніпра-1" Олександра Піхальонка (175 балів).

Також до п'ятірки найкращих потрапили футболісти київського "Динамо" Віталій Буяльський (148 балів) і Віктор Циганков (62 бали).

Топ-10 найкращих футболістів України за підсумками 2022 року

Артем Довбик ("Дніпро-1") - 393 бали

Михайло Мудрик ("Шахтар") - 375 балів

Олександр Піхальонок ("Дніпро-1") - 175 балів

Віталій Буяльський ("Динамо") - 148 балів

Віктор Циганков ("Динамо") - 62 бали

Андрій Цуріков ("Олександрія") - 33 бали

Ігор Кірюханцев ("Зоря") - 33 бали

Олег Данченко ("Зоря") - 30 балів

Георгій Судаков ("Шахтар") - 27 балів

Микола Матвієнко ("Шахтар") - 20 балів

Варто відзначити, що Артем Довбик другий рік поспіль стає найкращим футболістом УПЛ за версією "Команда № 1".

У нинішньому сезоні Артем Довбик зіграв 14 матчів в УПЛ за "Дніпро-1", забив 11 голів і віддав 2 гольові передачі. Він є найкращим бомбардиром першості України з футболу.

Нагадаємо, поклала початок опитуванню газета "Команда". Від кожного клубу голосують 15 футболістів і головний тренер. За перше місце нараховуються три очки, за друге – два, за третє – одне. Нинішній рефередум став вже 28-м за рахунком.

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