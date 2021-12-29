Артем Довбик / фото ФК Дніпро-1

Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик визнаний найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року. 

Як повідомляє Команда 1, футболісти і тренери УПЛ обрали 24-річного нападника найкращим гравцем елітного дивізіону за підсумками року, що минає. За Довбика проголосували 108 респондентів, він набрав 245 балів.

У фінальній четвірці, крім форварда "Дніпра-1", ще опинилися три представники київського "Динамо": Віктор Циганков (178 очок), Микола Шапаренко (173) і Віталій Буяльський (161).

Читайте такожНе Циганков: вболівальники Динамо обрали найкращого гравця команди у 2021 роціНагадаємо, поклала початок опитуванню газета "Команда". Від кожного клубу голосують 15 футболістів і головний тренер. За перше місце нараховуються три очки, за друге – два, за третє – одне.

Артем Довбик: кар'єра

  • Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
  • У поточному сезоні він очолює гонку бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
  • Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
  • За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи. 