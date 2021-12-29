Нападник "Дніпра-1" та національної збірної України Артем Довбик визнаний найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.
Як повідомляє Команда 1, футболісти і тренери УПЛ обрали 24-річного нападника найкращим гравцем елітного дивізіону за підсумками року, що минає. За Довбика проголосували 108 респондентів, він набрав 245 балів.
У фінальній четвірці, крім форварда "Дніпра-1", ще опинилися три представники київського "Динамо": Віктор Циганков (178 очок), Микола Шапаренко (173) і Віталій Буяльський (161).
Читайте такожНе Циганков: вболівальники Динамо обрали найкращого гравця команди у 2021 роціНагадаємо, поклала початок опитуванню газета "Команда". Від кожного клубу голосують 15 футболістів і головний тренер. За перше місце нараховуються три очки, за друге – два, за третє – одне.
Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні він очолює гонку бомбардирів УПЛ, забивши 14 голів.
- Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
- За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.