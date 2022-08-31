Артем Довбик хоче змінити клуб до закриття літнього трансферного вікна.

Нападник національної збірної України Артем Довбик, який виступає за "Дніпро-1", звернувся до керівництва клубу з проханням, щоб його відпустили вже в це трансферне вікно.

Про це повідомляє журналіст Ігор Бурбас.

За даними джерела, Довбик хоче, щоб "Дніпро-1" зміг виручити за нього максимальну компенсацію, адже через рік футболіст стане вільним агентом.

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В офісі клубу зараз пропозиції з від турецького "Трабзонспора" і німецького "Штутгарта". Про оренду мова не йде, розглядаються тільки варіанти трансферів.

Напередодні Артем Довбик в інтерв'ю підтвердив, що дійсно хоче змінити клуб.

"Так, це відповідає дійсності. Я хочу віддячити клубу, який багато зробив для мене, в якому я отримав виклик до національної збірної, щоб "Дніпро-1" зараз заробив на моєму трансфері. Шанс зробити це є саме влітку, тому що взимку відбувається значно менше трансферів, і можливостей теж буде менше.

Я став найкращим бомбардиром в новітній історії "Дніпра", кращим гравцем УПЛ в минулому році, але зараз я хочу реалізувати свою мрію і спробувати свої сили в європейському топ-чемпіонаті.

Сподіваюся, керівництво і вболівальники "Дніпра" мене зрозуміють, адже кар'єра футболіста швидкоплинна, мені зараз 25 років і мені потрібен новий виклик.

Вважаю, "Дніпро-1" і зараз може вибирати гідну пропозицію. Буду радий, якщо воно задовольнить клуб і винагородить за все хороше, що "Дніпро-1" для мене зробив. Далі все залежить від "Дніпра-1", - наводить слова Довбика Fanday.

Контракт футболіста з "Дніпром-1" дійсний до кінця 2024 року. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює Довбика в п'ять мільйонів євро.

Артем Довбик: кар'єра

Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".

У складі "Дніпра-1" Довбик зіграв 48 матчів у всіх турнірах та відзначився 24 забитими голами, а також віддав 7 результативних передач.

Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного гола у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.

За збірну України форвард в цілому зіграв 11 матчів, в яких забив 4 голи.

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