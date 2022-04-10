Артем Довбик подякував українським військовим, які дають відсіч окупантам.

Форвард "Дніпра-1" і національної збірної України Артем Довбик висловився про війну, розв'язану російськими загарбниками.

Молодий футболіст не стримав сльози, коментуючи різанину в Бучі і в інших українських містах, яку влаштували окупанти. Довбик зізнався, що його "розриває всередині" через ці трагічні події.

"Все розривається всередині. Дивишся на те, що було в Бучі, і сльози ллються. Ти нічого не можеш вдіяти з цим, від тебе нічого не залежить", - наводить слова Довбика "Футбол NEWS".

Також український футболіст додав, що зараз головні герої - це ЗСУ, які гідно борються і дають відсіч російським загарбникам.

"Доля всіх українців зараз в їхніх руках. Дивлячись на те, як вони відбивалися від ворога, переходили в контратаки, у мене така віра, гордість. Хочеться побажати їм сил, щоб ця війна скоріше закінчилася. Вони - справжні герої в наших очах і серцях", - сказав Довбик.

Варто відзначити, що Артем Довбик відмовився від російської мови і давав інтерв'ю українською мовою.

Нагадаємо, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.

Артем Довбик: кар'єра