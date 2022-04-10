Форвард "Дніпра-1" і національної збірної України Артем Довбик висловився про війну, розв'язану російськими загарбниками.
Молодий футболіст не стримав сльози, коментуючи різанину в Бучі і в інших українських містах, яку влаштували окупанти. Довбик зізнався, що його "розриває всередині" через ці трагічні події.
"Все розривається всередині. Дивишся на те, що було в Бучі, і сльози ллються. Ти нічого не можеш вдіяти з цим, від тебе нічого не залежить", - наводить слова Довбика "Футбол NEWS".
Також український футболіст додав, що зараз головні герої - це ЗСУ, які гідно борються і дають відсіч російським загарбникам.
"Доля всіх українців зараз в їхніх руках. Дивлячись на те, як вони відбивалися від ворога, переходили в контратаки, у мене така віра, гордість. Хочеться побажати їм сил, щоб ця війна скоріше закінчилася. Вони - справжні герої в наших очах і серцях", - сказав Довбик.
Варто відзначити, що Артем Довбик відмовився від російської мови і давав інтерв'ю українською мовою.
Нагадаємо, Артема Довбика визнали найкращим футболістом української Прем'єр ліги за підсумками 2021-го року.
Артем Довбик: кар'єра
- Довбик виступав за "Черкаський Дніпро", "Дніпро", молдавську "Зорю" і данські "Мітьюлланд" і "Сеннерйюск", а в 2020 році повернувся в Україну, поповнивши склад "Дніпра-1".
- У поточному сезоні Артем провів за "Дніпро-1" 18 матчів у всіх турнірах, забивши 14 голів і віддавши 5 результативних передач.
- Довбик є лідером гонки бомбардирів УПЛ сезону 2021/22 з 14 забитими м'ячами.
- Широкій громадськості форвард став відомий після свого переможного голу у ворота збірної Швеції в матчі 1/8 фіналу Євро-2020. Цей м'яч вивів збірну України до чвертьфіналу турніру.
- За збірну України форвард в цілому зіграв 6 матчів, в яких забив 2 голи.