Агент Артема Довбика підтвердив інтерес до українського нападника з боку "Порту".

Нападник збірної України Артем Довбик може покинути "Дніпро-1" і продовжити кар'єру в португальському чемпіонаті.

Як повідомляє видання record.pt, у послугах українського нападника зацікавлений віце-чемпіон Португалії "Порту".

Джерело стверджує, що керівництво португальського гранда бачить в 25-річному українцеві заміну Мехді Таремі. З останнім "дракони" готові попрощатися вже цього літа.

Відео дня

Агент українського нападника Олексій Люндовський підтвердив, що "Порту" зацікавлений в покупці Артема Довбика.

"Ця інформація відповідає дійсності", - заявив Люндовський у коментарі Sportarena.

За інформацією ЗМІ, "Дніпро-1" хоче заробити на продажу Довбика 20 мільйонів євро. При цьому авторитетний портал Transfermarkt оцінює трансферну вартість Артема лише в 11 мільйонів євро.

У цьому сезоні Довбик забив 24 голи за "Дніпро-1" в 30 матчах УПЛ, ставши найкращим бомбардиром чемпіонату України в другому сезоні поспіль.

"Порту" за підсумками минулого сезону посів друге місце в чемпіонаті Португалії, відставши від лісабонської "Бенфіки" на два очки. Це дозволило "драконам" отримати пряму путівку в груповий раунд Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Додамо, що "Порту" є одним з найтитулованіших і найуспішніших клубів Португалії. На рахунку "драконів" 30 перемог в чемпіонаті країни, 19 Кубків Португалії і рекордні 23 Суперкубка Португалії. Крім того, "Порту" двічі ставав переможцем Ліги чемпіонів УЄФА (1987, 2004).

Нагадаємо, Артем Довбик нещодавно продовжив свій контракт з "Дніпром-1" до 30 червня 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: