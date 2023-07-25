Першого серпня клуби проведуть матч-відповідь у Греції.

25 липня "Дніпро-1" вперше у своїй історії зіграв у Лізі чемпіонів УЄФА. Команда Олександра Кучера у другому раунді кваліфікації ЛЧ зустрічалася з грецьким "Панатінаїкосом".

Номінально домашній матч дніпряни провели у словацькому місті Кошице. "Панатінаїкос" переміг з рахунком 3:1. Першого серпня клуби проведуть матч-відповідь у Греції.

Додамо, що команди є віце-чемпіонами своїх країн. За "Панатінаїкос" виступає колишній гравець "Шахтаря" Бернард і екс-легіонер "Динамо" Вербіч.

Тріумфатор битви "Дніпро-1" - "Панатінаїкос" вийде до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів і зіграє проти французького "Марселя". Команда, яка програє, буде представляти свою країну в третьому раунді кваліфікації Ліги Європи у поєдинку проти чеської "Славії".

"Дніпро-1" - "Панатінаїкос" - 1:3

Голи: Танчик (90) - Шпорар (10), Джуричич (74), Йоаннідіс (84, пенальті)

"Дніпро-1": Кінарейкін, Кравець (Каплієнко, 73), Сарапій, Сваток (Когут, 61), Мірошниченко, Бланко (Горін, 83), Бабенко (Танчик, 83), Третьяков (Адамюк, 61), Рубчинський, Гуцуляк, Довбик

"Панатінаїкос": Бріньолі, Хуан Карлос, Магнуссон, Схенкенвелд (Едвай, 24), Коцирас, Вільєна (Чокай, 71), Джуричич (Манчіні, 78), Перес, Бернард (Вербич, 71), Шпорар (Яннідіс, 78), Паласіос

Огляд матчу

Нагадаємо, в Лізі чемпіонів-2023/24 від України гарантовано на груповому етапі виступить донецький "Шахтар".

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