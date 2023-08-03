Україна втратила одного представника у єврокубках сезону 2023/24.

У четвер, 3 серпня, відбувся матч-відповідь другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, в якому полтавська "Ворскла" протистояла грузинському клубу "Діла".

Гра проходила у Грузії і завершилася перемогою "Діли" з рахунком 3:1.

Наприкінці першого тайму "Діла" забила вперше, а на 71-й хвилині зустрічі відзначився український нападник грузинського клубу Микола Ковталюк.

На 74-й хвилині матчу "Ворсклі" вдалося скоротити рахунок - гол забив Руслан Степанюк. Прохід до наступного раунду господарі поля здобули на 86-й хвилині, коли Гейл зробив рахунок 3:1 й вибив "Ворсклу" з єврокубків.

Діла - Ворскла - 3:1 (перший матч - 1:2)

Голи: Парулава, 44, Ковталюк, 71, Гейл, 86 – Степанюк, 74

Діла: Кучеренко – Вандерсон, Тевзадзе, Дзоценідзе, Чітеішвілі – Парулава (Сардалішвілі, 62), Сантос, Жеан Віктор – Гейл (Гапріндашвілі, 90+1), Ковталюк, Гоміс (Кухіанідзе, 76)

Ворскла: Ісенко – Крупський (Нестеренко, 56), Сантана, Чеснаков (Хрипчук, 73), Пердута – Кане, Скляр, Павлюк, Феліпе (Бацула, 35) – Степанюк, Юрченко (Челядін, 73)

Огляд матчу

Нагадаємо, у першому матчі полтавці здобули перемогу з рахунком 2:1 завдяки голам Кане і Родрігеса.

Таким чином, "Ворскла" припинила виступи в єврокубках сезону 2023/24. Полтавський клуб в поточному сезоні набрав для України 0,2 бала в таблиці коефіцієнтів УЄФА.

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