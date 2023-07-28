Перемогу полтавському клубу принесли голи легіонерів Феліпе Родрігеса та Ібрагіма Коне.

У четвер, 27 липня, відбувся перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конференцій УЄФА, в якому Полтавська "Ворскла" протистояла грузинському клубу "Діла".

Гра проходила в польському місті Тихи на однойменному міському стадіоні і завершилася з рахунком 2:1 на користь українського клубу.

Перший тайм команди провели без забитих голів. Перший м'яч був забитий на 57-й хвилині зустрічі - відзначився український нападник грузинського клубу Микола Ковталюк.

На 73-й хвилині матчу "Ворсклі" вдалося зрівняти рахунок - після передачі Руслана Степанюка гол забив Феліпе Родрігес. Перемогу полтавці вирвали вже в компенсований час-забитий м'яч собі в актив записав Ібрагім Коне.

"Ворскла" - "Діла" - 2:1

Голи: Родрігес, 73, Кане, 90+3 - Ковталюк, 57

"Ворскла": Ісенко, Чеснаков, Крупський, Павлюк, Пердута, Родрігес, Сантана (Хрипчук 82), Челядін (Скляр 74), Кане, Юрченко (Нестеренко 74), Степанюк

"Діла": Кучеренко, Чітейшвілі, Дзоцінідзе, Тевзадзе, Вандерсон Енріке, Жан Віктор (Сардалішвілі 69), Парулава (Андронікашвілі 69), Сантос, Гейл (Мзвакалі 74), Гоміс (Кухіанідзе 80), Ковталюк

Попередження: Володимир Чеснаков (34), Феліпе Родрігес (38), Зураб Тевзадзе (55)

Огляд матчу:

Відзначимо, що перемога "Ворскли" стала першим єврокубковим тріумфом для України в новому сезоні. Раніше в кваліфікації Ліги чемпіонів "Дніпро-1" програв грецькому клубу "Панатінаїкос".

Матч-відповідь "Ворскли" проти клубу "Діла" горі відбудеться 3 серпня.

Нагадаємо, переможець цієї пари вийде в третій раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє з переможцем дуелі АПОЕЛ (Кіпр) - "Войводіна" (Сербія). Для команди, яка програє, єврокубковий сезон буде завершено.

Вас також можуть зацікавити новини: