Номінально домашній матч проти "Діли" полтавська "Ворскла" зіграє в Польщі.

У четвер, 27 липня, відбудеться перший поєдинок другого раунду кваліфікації Ліги конферецій, в якому полтавська "Ворскла" зіграє проти грузинського клубу "Діла".

Гра пройде в польському місті Тихи на однойменному міському стадіоні.

Головним арбітром зустрічі призначений рефері з Болгарії Микола Попов. Допомагати йому будуть його співвітчизники - Георгій Тодоров і Мартін Венев.

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Для полтавського клубу матч проти "Діли" буде першою офіційною грою в новому сезоні. В рамках підготовки до сезону "Ворскла" зіграла п'ять товариських матчів. Команда Віктора Скрипника здобула три перемоги, один раз зіграла внічию і один раз програла.

Клуб "Діла" розпочав свій шлях у Лізі конференцій з першого раунду кваліфікації. Грузинська команда програла перший матч проти словацького клубу "Дунайська Стреда" (1:2). Матч-відповідь "Діла" Горі сенсаційно виграла з рахунком 2:0 і вийшла в наступний раунд турніру.

"Діла" і полтавська "Ворскла" до цього моменту не перетиналися в офіційних іграх. Це буде дебютна зустріч команд.

Ворскла - Діла: прогноз

Фаворитом цього протистояння є українська команда, що має більше єврокубкового досвіду.

Ставки на перемогу "Ворскли" приймаються з коефіцієнтом 1,78. Перемога клубу "Діла" оцінюється коефіцієнтом 4,60. Нічия - 3,50.

Аналітики вважають, що в дуелі українського і грузинського клубів буде забито більше одного гола. Ставки на тотал голів більше 2 приймають з коефіцієнтом 1,55. На тотал голів менше 2 - коефіцієнт 2,37.

Гол підопічних Віктора Скрипника оцінюється коефіцієнтом 1,19. На гол "Діли" коефіцієнт 1,58.

Додамо, що переможець двоматчевого протистояння "Ворскла" - "Діла" вийде до 3-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій, де зіграє з переможцем дуелі АПОЕЛ (Кіпр) - "Войводіна" (Сербія).

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