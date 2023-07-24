Київське "Динамо" розпочне свій шлях у Лізі конференцій з 3-го кваліфікаційного раунду.

У понеділок, 24 липня, в штаб-квартирі УЄФА в швейцарському Ньоні відбулося жеребкування третього раунду кваліфікації Ліги конференцій сезону-2023/24.

На цій стадії участь у турнірі розпочинає київське "Динамо". Згідно з результатами жеребкування, за путівку до наступного раунду турніру "біло-сині" боротимуться з переможцем пари "Арарат-Вірменія" (Вірменія) - "Аріс" Салоніки (Греція).

Перший матч "Динамо" зіграє в гостях, матч-відповідь буде номінально домашнім для киян.

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Також визначився потенційний суперник полтавської "Ворскли" у 3-му раунді кваліфікації ЛК. Однак полтавцям треба ще подолати бар'єр у вигляді грузинського клубу "Діла" у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій (27 липня та 3 серпня), щоб потрапити до третього раунду. У разі перемоги підопічні Віктора Скрипника зіграють проти переможця пари АПОЕЛ (Кіпр) - Войводіна (Сербія).

Ігри 3-го раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 10 та 17 серпня. Переможці пар вийдуть у плей-офф кваліфікації Ліги конференцій. Для команд, які програють, єврокубковий сезон закінчиться.

Нагадаємо, чинним переможцем Ліги конференцій лондонський "Вест Хем", який переміг у фіналі турніру в минулому сезоні "Фіорентину".

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