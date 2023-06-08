"Фіорентина" зазнала фіаско у другому фіналі за останні два тижні.

У середу, 7 червня, відбувся фінальний поєдинок Ліги конференцій сезону-2022/2023, в якому "Фіорентина" протистояла "Вест Хему".

Зустріч проходила на стадіоні "Еден Арена" в Празі і завершилася перемогою англійського клубу з рахунком 2:1.

Перший тайм цього протистояння завершився без забитих голів.

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Відкрили рахунок у грі футболісти "Вест Хема" - на 62-й хвилині форвард "молотобійців" Мохамед Саїд Бенрахма реалізував пенальті.

"Фіорентині "вистачило п'яти хвилин, щоб зрівняти рахунок у поєдинку - гол "фіалок" забив Джакомо Бонавентура.

На 90-й хвилині "Вест Хему" вдалося вдруге вийти вперед і, як виявилося в підсумку, вирвати перемогу в цій битві. Переможний гол у складі лондонського клубу забив Джаррод Боуен.

"Фіорентина" - "Вест Хем" - 1:2

Голи: Бонавентура, 67 - Бенрахма, 62 (пен), Боуен, 90

"Фіорентина": Терраччано, Додо, Міленкович, Раньєрі (Ігор, 84), Бірагі, Амрабат, Бонавентура, Мандрагора (Барак, 90+3), Гонсалес, Йович (Артур Кабрал, 46), Куаме (Сапонара, 62)

"Вест Хем": Ареоля, Цоуфал, Зума (Керер, 61), Агерд, Емерсон, Соучек, Райс, Пакета, Боуен, Антоніо (Огбонна, 90+4), Бенрахма (Форнальс, 76)

Попередження: Мандрагора, Данкан, Міленкович, Амрабат - Бенрахма, Агерд

Огляд матчу:

Варто відзначити, що "Фіорентина" програла в двох фіналах за два тижні. Крім поразки у фіналі Ліги конференцій, "фіалки" також поступилися "Інтеру" у вирішальному матчі Кубка Італії, який відбувся в середу, 24 травня.

Додамо, що завдяки перемозі "Вест Хема" у фіналі Ліги конференцій англійська Прем'єр-ліга отримала додаткову путівку в єврокубки. В цілому АПЛ буде представлена в наступному сезоні вісьмома клубами.

"Манчестер Сіті", "Арсенал", "Манчестер Юнайтед" і "Ньюкасл" зіграють в Лізі чемпіонів, "Ліверпуль" і "Брайтон" кваліфікувалися в Лігу Європи через чемпіонат, а "Вест Хем" здобув пропуск в груповий раунд цього турніру завдяки перемозі в Лізі конференцій. "Астон Вілла" в наступному сезоні зіграє в Лізі конференцій.

Нагадаємо, Ліга конференцій це новий турнір, який проводиться всього вдруге. Переможцем минулого розіграшу турніру стала римська "Рома". Команда під керівництвом Жозе Моуріньо перемогла в минулому сезоні нідерландський "Феєнорд".

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