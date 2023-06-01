Фінал Ліги конференцій пройде в Празі.

У середу, 7 червня, відбудеться фінал Ліги конференцій УЄФА сезону-2022/2023, в якому зустрінуться італійська "Фіорентина" та англійський "Вест Хем".

Гра пройде на стадіоні "Еден Арена" в Празі.

Обидва колективи вперше грають у Лізі конференцій.

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Італійський клуб на стадії групового раунду ЛК посів друге місце в групі А з турецьким "Башакшехіром", шотландським клубом "Хартс" і "РФС" з Латвії.

У раунді плей-офф "фіалки" пройшли португальську "Брагу" (4:0, 3:2), в 1/8 фіналу вибили турецький "Сівасспор" (1:0, 4:1), у чвертьфіналі взяли гору в дуелі з польським клубом "Лех" (4:1, 2:3). У півфіналі "Фіорентина" перемогла швейцарський "Базель" (1:2, 3:1).

Лондонський "Вест Хем" набагато впевненіше пройшов груповий раунд. Підопічні Девіда Мойєса здобули шість перемог у шести іграх і посіли перше місце в групі В з бельгійським "Андерлехтом", данським "Сількеборгом" і румунським клубом "Стяуа".

В 1/8 фіналу лондонці без праці пройшли кіпрський клуб АЕК Ларнака (2:0, 4:0), в 1/4 фіналу вибили бельгійський "Гент" (1:1, 4:1), а в півфіналі здолали нідерландський "АЗ Алкмаар" (2:1, 1:0).

Фіорентина - Вест Хем: прогноз

Букмекери вважають, що у фіналі шанси на перемогу у команд приблизно рівні. Так, на перемогу "Фіорентини" в основний час приймаються ставки з коефіцієнтом 2,80. На перемогу "Вест Хема" коефіцієнт 2,70. Нічия - 3,25.

На думку аналітиків, в протистоянні "Фіорентини" і "Вест Хема" глядачі не побачать багато забитих голів. На тотал менше 2,5 коефіцієнт - 1,71. Тотал більше 2,5 - 2,21.

Найбільш вірогідним результатом матчу в основний час букмекери вважають нічию з рахунком 1:1. Коефіцієнт на такий результат - 6,40.

Підсумкова перемога "Фіорентини" у фіналі Ліги конференцій оцінюється коефіцієнтом 1,96, перемога "Вест Хема" - 1,91.

Нагадаємо, це лише другий розіграш Ліги конферецій в історії. Першим переможцем турніру є італійська "Рома". Минулого року у фінальному поєдинку римляни перемогли нідерландський "Феєнорд".

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