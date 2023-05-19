В одному з поєдинків була шалена розв’язка.

У четвер, 18 травня, були зіграні матчі-відповіді півфінальних протистоянь у Лізі конференцій-2022-2023 рр.. За їхніми підсумками сформувався англійсько-італійський фінал.

Протистояння між "АЗ Алкмар" та "Вест Гемом" завершилося мінімальною перемогою "молотобійців". Хоч і нідерландці намагалися тиснути на суперника і відігратися після поразки у першому матчі, але гол Форнальса на 90+4 хвилині остаточно вивів англійську команду у фінал.

Ліга конференцій, 1/2 фіналу

Відео дня

Перший матч 1:2

"АЗ Алкмар" (Алкмар, Нідерланди) – "Вест Гем" (Лондон, Англія) 0:1

Гол: Форнальс 90+4

Огляд матчу:

У паралельному матчі все розвивалося більш яскраво. "Фіорентина" змушена була відіграватися після домашньої поразки тижневої давнини. Власне у першому таймі загострювали саме "фіалки" і це призвело до результату: Гонсалес відкрив рахунок.

Після переви команди ще по одному разу обмінялися голами. Фантастична розв’язка чекала на нас на 120+9 хвилині. Під час екстра-тайму матч був зупинений, через що арбітр згодом додав ще час. Це зіграло на руку гостям, адже Барак вирвав перемогу "фіалок".

Ліга конференцій, 1/2 фіналу

Перший поєдинок 2:1

"Базель" (Базель, Швейцарія) – "Фіорентина" (Флоренція, Італія) 1:3

Голи: Амдуні 55 – Н. Гонсалес 35, 72, Барак 120+9

Огляд матчу:

Фінал поточного сезону Ліги конференцій запланований на 7 червня. "Вест Гем" зустрінеться з "Фіорентиною" у вирішальному поєдинку у Празі та стадіоні "Фортуна Арена".

Відзначимо, що для "молотобійців" цей фінал стане першим у єврокубках за 47 років, в для "фіалок" – другим за 60. Команди зустрінуться між собою вперше в історії.

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