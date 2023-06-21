Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій відбудуться 27 липня і 3 серпня.

У середу, 21 червня, відбулося жеребкування другого раунду кваліфікації Ліги конференцій-2023/24.

На цій стадії участь у турнірі бере полтавська "Ворскла".

Згідно з результатами жеребкування, підопічні Віктора Скрипника зіграють проти переможця пари ДАК (Словаччина) "Діла" (Грузія).

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Матчі другого раунду кваліфікації Ліги конференцій будуть зіграні 27 липня і 3 серпня. Перший матч полтавський колектив проведе номінально вдома.

Щоб потрапити в груповий раунд Ліги конференцій "Ворсклі" потрібно пройти трьох суперників.

Відзначимо, що грузинський клуб "Діла" очолює український тренер Андрій Демченко. Крім того, у складі команди грають два українських футболісти: Євген Кучеренко та Микола Ковталюк.

Нагадаємо, крім "Ворскли", в Лізі конференцій-2023/24 участь бере також київське "Динамо". "Біло-сині" почнуть свої виступи в турнірі з 3-го раунду кваліфікації.

Раніше УНІАН повідомляв, що свого суперника у другому раунді кваліфікації Ліги чемпіонів-2023/24 дізнався "Дніпро-1".

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