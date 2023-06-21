У середу, 21 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.
На цій стадії участь у турнірі розпочинає срібний призер чемпіонату України - "Дніпро-1".
Згідно з результатами жеребкування, суперником команди Олександра Кучера став грецький клуб "Панатінаїкос".
Ліга чемпіонів: результати жеребкування 2-го раунду кваліфікації
Шлях представників ліг
- "Дніпро-1" - "Панатінаїкос"
- "Серветт" - "Генк"
Шлях чемпіонів
- "Жальгіріс" (Литва) / "Струга" (Північна Македонія) - "Галатасарай" (Туреччина)
- "Балкані" (Косово) / "Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпія" (Словенія) / "Валмієра" (Латвія)
- "Ракув" (Польща) / "Флора" (Естонія) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) / "Карабах" (Азербайджан)
- "Кі Клаксвік" (Фарерські острови) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Хеккен" (Швеція) / "ТНС" (Уельс)
- "ХІК Гельсінкі" (Фінляндія) / "Ларн" (Північна Ірландія) – "Мольде" (Норвегія)
- "Шемрок Роверс" (Ірландія) / переможець попереднього етапу - "Копенгаген" (Данія)
- "Фарул" (Румунія) / "Шериф" (Молдова) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)
- "Аріс" Лімасол (Кіпр) - "Партизані" (Албанія) / "БАТЕ" (Білорусь)
- "Урарту" (Вірменія) / "Зріньскі" (Боснія і Герц.) - "Слован" Бр (Словаччина) / "Свіфт" (Люксембург)
- "Динамо "Загреб (Хорватія) – "Астана" (Казахстан) / "Динамо" Тбілісі (Грузія)
Відзначимо, що згідно з регламентом турніру по Шляху представників ліг вступають в боротьбу 4 клуби. По Шляху чемпіонів в жеребкуванні взяли участь 20 команд: 5 клубів, які починають боротьбу на цій стадії, і 15 переможців першого відбіркового раунду, матчі якого будуть зіграні 11/12 і 18/19 липня.
Ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА відбудуться 25/26 липня і 1/2 серпня. Переможці пар вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Переможені потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.
Додамо, що "Дніпро-1" вперше в клубній історії зіграє в Лізі чемпіонів. Для того щоб пробитися в груповий раунд найпрестижнішого клубного турніру, команді Олександра Кучера потрібно буде пройти три раунди кваліфікації.
Розклад матчів "Дніпра-1" у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ
- 25 липня "Дніпро-1" - "Панатінаїкос"
- 1 серпня "Панатінаїкос" - "Дніпро-1"
Потенційні суперники "Дніпра-1" у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ
- "Марсель" (Франція)
- "Брага" (Португалія)
- ПСВ (Нідерланди)
- "Рейнджерс" (Шотландія)
Нагадаємо, донецький "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.