"Дніпро-1" вперше в своїй історії зіграє в Лізі чемпіонів.

У середу, 21 червня, відбулося жеребкування другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2023/2024.

На цій стадії участь у турнірі розпочинає срібний призер чемпіонату України - "Дніпро-1".

Згідно з результатами жеребкування, суперником команди Олександра Кучера став грецький клуб "Панатінаїкос".

Відео дня

Ліга чемпіонів: результати жеребкування 2-го раунду кваліфікації

Шлях представників ліг

"Дніпро-1" - "Панатінаїкос"

"Серветт" - "Генк"

Шлях чемпіонів

"Жальгіріс" (Литва) / "Струга" (Північна Македонія) - "Галатасарай" (Туреччина)

"Балкані" (Косово) / "Лудогорець" (Болгарія) - "Олімпія" (Словенія) / "Валмієра" (Латвія)

"Ракув" (Польща) / "Флора" (Естонія) – "Лінкольн Ред Імпс" (Гібралтар) / "Карабах" (Азербайджан)

"Кі Клаксвік" (Фарерські острови) / "Ференцварош" (Угорщина) - "Хеккен" (Швеція) / "ТНС" (Уельс)

"ХІК Гельсінкі" (Фінляндія) / "Ларн" (Північна Ірландія) – "Мольде" (Норвегія)

"Шемрок Роверс" (Ірландія) / переможець попереднього етапу - "Копенгаген" (Данія)

"Фарул" (Румунія) / "Шериф" (Молдова) – "Хамрун Спартанс" (Мальта) / "Маккабі" Хайфа (Ізраїль)

"Аріс" Лімасол (Кіпр) - "Партизані" (Албанія) / "БАТЕ" (Білорусь)

"Урарту" (Вірменія) / "Зріньскі" (Боснія і Герц.) - "Слован" Бр (Словаччина) / "Свіфт" (Люксембург)

"Динамо "Загреб (Хорватія) – "Астана" (Казахстан) / "Динамо" Тбілісі (Грузія)

Відзначимо, що згідно з регламентом турніру по Шляху представників ліг вступають в боротьбу 4 клуби. По Шляху чемпіонів в жеребкуванні взяли участь 20 команд: 5 клубів, які починають боротьбу на цій стадії, і 15 переможців першого відбіркового раунду, матчі якого будуть зіграні 11/12 і 18/19 липня.

Ігри другого кваліфікаційного раунду Ліги чемпіонів УЄФА відбудуться 25/26 липня і 1/2 серпня. Переможці пар вийдуть до третього раунду кваліфікації Ліги чемпіонів, Переможені потраплять до третього відбіркового раунду Ліги Європи.

Додамо, що "Дніпро-1" вперше в клубній історії зіграє в Лізі чемпіонів. Для того щоб пробитися в груповий раунд найпрестижнішого клубного турніру, команді Олександра Кучера потрібно буде пройти три раунди кваліфікації.

Розклад матчів "Дніпра-1" у 2-му раунді кваліфікації ЛЧ

25 липня "Дніпро-1" - "Панатінаїкос"

1 серпня "Панатінаїкос" - "Дніпро-1"

Потенційні суперники "Дніпра-1" у 3-му раунді кваліфікації ЛЧ

"Марсель" (Франція)

"Брага" (Португалія)

ПСВ (Нідерланди)

"Рейнджерс" (Шотландія)

Нагадаємо, донецький "Шахтар" як чемпіон України автоматично потрапив до групового етапу Ліги чемпіонів.

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