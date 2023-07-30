"Динамо" розпочало новий сезон УПЛ з перемоги.

У неділю, 30 липня, в рамках першого туру української Прем'єр-ліги київське "Динамо" приймало "Минай".

Гра проходила на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського і завершилася перемогою "біло-синіх" з рахунком 4:1.

Рахунок у грі було відкрито на 3-й хвилині зустрічі - гол фантастичним ударом з дальньої дистанції забив Вадим Вітенчук. На 27-й хвилині Владислав Ванат зрівняв рахунок у грі. На 30-й хвилині Ванат оформив дубль та вивів киян вперед.

На 32-й хвилині зустрічі "Динамо" залишилося у меншості. За грубий фол було вилучено Дениса Попова. На 56-й хвилині склади вирівнялися - червону картку отримав голкіпер "Миная" Олександр Бандура.

На 87-й хвилині зустрічі "Динамо" забило третій гол, пенальті реалізував Віталій Буяльський. В компенсований час забив Олександр Караваєв та поставив точку у цій грі.

"Динамо" - "Минай" - 4:1

Голи: Ванат, 27, 30, Буяльський, 87 пен, Караваєв, 90+3 - Вітенчук, 3

"Динамо": Бущан, Тимчик, Біловар, Попов, Дубінчак, Сидорчук (Бражко, 83), Ярмоленко (Караваєв, 76), Шапаренко (Шепелєв, 83), Буяльський, Кабаєв (Сирота, 34), Ванат (Беніто, 76)

"Минай": Бандура, Дмитрук (Ольховий, 59), Солдат (Ременяк, 67), Немчанінов, Кравчук, Булеза (Рогозинський, 46), Ралюченко (Панасенко, 46), Вітенчук, Одарюк (Гєчов, 72), Твердохліб

Попередження: Вітенчук, 45+1, Панасенко, 46, Кравчук, 54

Вилучення: Попов, 33 - Бандура, 57

Відео голів Ваната:

Відзначимо, що у цьому матчі дебютував у складі "Динамо" захисник Крістіан Біловар.

У наступному турі української Прем'єр-ліги київське "Динамо" зіграє проти "Оболоні". "Миная" у другому турі УПЛ зустрінеться з черкаським ЛНЗ. Обидва матчі відбудуться 5 серпня.

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