"Минай" ще ніколи не перемагав київське "Динамо" в офіційних іграх.

У неділю, 30 липня, відбудеться поєдинок першого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24, в якому "Динамо" зіграє проти "Миная".

Зустріч пройде на стадіоні "Динамо" імені Валерія Лобановського в Києві.

За підсумками минулого сезону УПЛ київське "Динамо" фінішувало на четвертому місці в турнірній таблиці і заробило тим самим путівку в кваліфікацію Ліги конференцій.

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В рамках підготовки до нового сезону "біло-сині" провели вісім матчів, здобувши 7 перемог і зігравши один раз внічию.

Результати матчів "Динамо" на зборах:

"Динамо" Бухарест ( Румунія) - 4:1

"Вольфсберг" (Австрія) - 8:0

"Триглав" (Словенія) - 9:0

"Янг Бойз" (Швейцарія) - 3:3

"Аріс" (Кіпр) - 4:0

"Аль-Хіляль" (Саудівська Аравія) - 1:0

"Аустрія Клагенфурт" (Австрія) - 9:0

"Рудар" (Словенія) - 6:1

"Минай" закінчив минулий сезон УПЛ на десятому місці, набравши 33 очки в 30 турах. Футболісти закарпатської команди вийшли з відпустки 27 червня і провели підготовку до нового сезону в Минаї. За місяць підопічні Володимира Шарана зіграли сім контрольних поєдинків, в яких здобули три перемоги, двічі зіграли внічию і зазнали двох поразок.

"Металіст" - 1:1

"Дніпро-1" - 0:4

"Хуст" - 3:1

"Рух" - 0:1

"Кривбас" - 4:1

"Севлюш" - 3:3

"Металіст" - 2:0

"Динамо" і "Минай" провели між собою вісім офіційних зустрічей - 6 в рамках УПЛ і ще 2 в Кубку України. Всі матчі завершилися на користь київського гранда. Різниця голів - 19:1 на користь "біло-синіх".

Динамо - Минай: прогноз

Беззаперечним фаворитом цього поєдинку є команда Мірчі Луческу.

Ставки на перемогу "Динамо" приймаються з коефіцієнтом 1,25. Перемога "Миная" оцінюється коефіцієнтом 12,50. Нічия - 5,80.

Аналітики вважають, що в матчі "Динамо" - "Минай" буде забито не менше двох голів. Ставки на тотал голів більше 2,5 приймаються з коефіцієнтом 1,78. Котирування на тотал голів Менше 2,5 - 2,15.

Найбільш вірогідним результатом матчу, на думку аналітиків, є перемога підопічних Мірчі Луческу з рахунком 2:0. Коефіцієнт на даний результат 5,60.

Динамо - Минай: трансляція

У прямому ефірі поєдинок першого туру УПЛ між "Динамо" і "Минаєм" покаже телеканал "2+2". Також трансляція цієї зустрічі буде доступна на офіційному YouTube-каналі "Динамо".

Початок поєдинку - о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, чемпіоном УПЛ за підсумками минулого сезону став донецький "Шахтар". Другим фінішував "Дніпро - 1", а третьою - луганська "Зоря".

Найкращим бомбардиром УПЛ-2022/23 став нападник "Дніпра-1" Артем Довбик. В активі форварда 24 забитих голи в 30 матчах .

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