Відкриє новий сезон УПЛ поєдинок "Оболоні" проти "Колоса".

У п'ятницю, 28 липня, стартує перший тур Української Прем'єр-ліги сезону-2023/2024.

Відкриє новий сезон УПЛ поєдинок "Оболоні" проти "Колоса". Також у перший ігровий день буде зіграний матч "Полісся" проти "Вереса".

Донецький "Шахтар", який став чемпіоном УПЛ в минулому сезоні, в 1-му турі зіграє проти "Металіста 1925" в суботу, 29 липня. Також в цей день свій матч зіграє бронзовий призер минулого сезону - луганська "Зоря".

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Київське "Динамо" розпочне новий сезон УПЛ поєдинком проти "Миная". Гра відбудеться в неділю, 30 липня.

Розклад матчів 1-го туру УПЛ

П'ятниця, 28 липня

17:00 "Оболонь" - "Колос"

19:00 "Верес" - "Полісся"

Субота, 29 липня

15:00 "Рух" - "Зоря"

17:00 "Металіст 1925" - "Шахтар"

Неділя, 30 липня

15:00 ЛНЗ - "Чорноморець"

17:00 "Динамо" - "Минай"

19:00 "Олександрія" - "Кривбас"

Додамо, що матч першого туру УПЛ між "Ворсклою" і "Дніпром-1" був перенесений через участь команд в єврокубках.

Нагадаємо, новачками УПЛ стали житомирський клуб "Полісся", київська "Оболонь" та черкаський ЛНЗ.

Перша частина сезону УПЛ-2023/24 триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви чемпіонат відновиться 24 лютого.

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