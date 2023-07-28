У п'ятницю, 28 липня, стартує перший тур Української Прем'єр-ліги сезону-2023/2024.
Відкриє новий сезон УПЛ поєдинок "Оболоні" проти "Колоса". Також у перший ігровий день буде зіграний матч "Полісся" проти "Вереса".
Донецький "Шахтар", який став чемпіоном УПЛ в минулому сезоні, в 1-му турі зіграє проти "Металіста 1925" в суботу, 29 липня. Також в цей день свій матч зіграє бронзовий призер минулого сезону - луганська "Зоря".
Київське "Динамо" розпочне новий сезон УПЛ поєдинком проти "Миная". Гра відбудеться в неділю, 30 липня.
Розклад матчів 1-го туру УПЛ
П'ятниця, 28 липня
- 17:00 "Оболонь" - "Колос"
- 19:00 "Верес" - "Полісся"
Субота, 29 липня
- 15:00 "Рух" - "Зоря"
- 17:00 "Металіст 1925" - "Шахтар"
Неділя, 30 липня
- 15:00 ЛНЗ - "Чорноморець"
- 17:00 "Динамо" - "Минай"
- 19:00 "Олександрія" - "Кривбас"
Додамо, що матч першого туру УПЛ між "Ворсклою" і "Дніпром-1" був перенесений через участь команд в єврокубках.
Нагадаємо, новачками УПЛ стали житомирський клуб "Полісся", київська "Оболонь" та черкаський ЛНЗ.
Перша частина сезону УПЛ-2023/24 триватиме до 9 грудня. Після зимової перерви чемпіонат відновиться 24 лютого.