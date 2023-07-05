Динамо - Шахтар / фото ФК Динамо Київ

Українська Прем'єр-ліга повідомила дату старту нового сезону чемпіонату України з футболу

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті організації, сезон УПЛ-2023/24 стартує 29 липня. 

Також УПЛ представила календар матчів першого кола чемпіонату. 

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Гранди українського футболу "Шахтар" і "Динамо" в першому турі зіграють проти "Металіста 1925" і "Миная" відповідно. Срібний призер минулого сезону УПЛ "Дніпро-1" в 1-му турі нового сезону зіграє проти полтавської "Ворскли", а луганська "Зоря", яка завоювала бронзу в минулому сезоні, в першому турі поміряється силами з "Рухом". 

Перше українське Класичне дербі вболівальники в новому сезоні зможуть побачити в 13 турі - "Динамо" прийме "Шахтар" на своєму полі. Орієнтовна дата - 4 листопада. 

Календар матчів першого кола УПЛ

1-й тур

29 липня

  • "Металіст 1925" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Зоря"
  • "Динамо" - "Минай"
  • "Ворскла" - "Дніпро-1"
  • "Олександрія" - "Кривбас"
  • "Оболонь" - "Колос"
  • ЛНЗ - "Чорноморець"
  • "Верес" - "Полісся"

2-й тур

5 серпня

  • "Верес" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Ворскла"
  • "Оболонь" - "Динамо"
  • "Зоря" - "Кривбас"
  • "Дніпро-1" - "Полісся"
  • "Олександрія" - "Металіст 1925"
  • "Минай" - ЛНЗ
  • "Колос" - "Чорноморець"

3-й тур

12 серпня

  • "Шахтар" - "Олександрія"
  • "Полісся" - "Рух"
  • "Динамо" - "Металіст 1925"
  • "Ворскла" - "Зоря"
  • "Минай" - "Дніпро-1"
  • "Кривбас" - ЛНЗ
  • "Колос" - "Верес"
  • "Чорноморець" - "Оболонь"

4-й тур

19 серпня

  • "Кривбас" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Колос"
  • "Чорноморець" - "Динамо"
  • "Зоря" - "Олександрія"
  • "Дніпро-1" - "Оболонь"
  • "Верес" - "Ворскла"
  • "Металіст 1925" - "Минай"
  • ЛНЗ - "Полісся"

5-й тур

26 серпня

  • "Колос" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Дніпро-1"
  • "Динамо" - "Верес"
  • "Минай" - "Зоря"
  • "Ворскла" - "Чорноморець"
  • "Олександрія" - "Полісся"
  • "Оболонь" - "Кривбас"
  • ЛНЗ - "Металіст 1925"

6-й тур

2 вересня

  • "Минай" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Металіст 1925"
  • "Зоря" - "Динамо"
  • "Дніпро-1" - ЛНЗ
  • "Ворскла" - "Олександрія"
  • "Колос" - "Кривбас"
  • "Верес" - "Чорноморець"
  • "Полісся" - "Оболонь"

7-й тур

16 вересня

  • "Шахтар" - "Оболонь"
  • ЛНЗ - "Рух"
  • "Динамо" - "Ворскла"
  • "Металіст 1925" - "Зоря"
  • "Дніпро-1" - "Колос"
  • "Олександрія" - "Минай"
  • "Кривбас" - "Верес"
  • "Чорноморець" - "Полісся"

8-й тур

23 вересня

  • "Рух" - "Шахтар"
  • ЛНЗ - "Динамо"
  • "Зоря" - "Дніпро-1"
  • "Ворскла" - "Кривбас"
  • "Олександрія" - "Чорноморець"
  • "Полісся" - "Минай"
  • "Металіст 1925" - "Колос"
  • "Оболонь" - "Верес"

9-й тур

30 вересня

  • "Шахтар" - "Ворскла"
  • "Кривбас" - "Рух"
  • "Динамо" - "Олександрія"
  • "Чорноморець" - "Зоря"
  • "Дніпро-1" - "Металіст 1925"
  • "Минай" - "Оболонь"
  • "Колос" - "Полісся"
  • "Верес" - ЛНЗ

10-й тур

7 жовтня

  • "Зоря" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Минай"
  • "Полісся" - "Динамо"
  • "Дніпро-1" - "Верес"
  • "Колос" - "Ворскла"
  • ЛНЗ - "Олександрія"
  • "Кривбас" - "Чорноморець"
  • "Оболонь" - "Металіст 1925"

11-й тур

21 жовтня

  • "Шахтар" - ЛНЗ
  • "Верес" - "Рух"
  • "Динамо" - "Дніпро-1"
  • "Оболонь" - "Зоря"
  • "Ворскла" - "Полісся"
  • "Олександрія" - "Колос"
  • "Металіст 1925" - "Кривбас"
  • "Чорноморець" - "Минай"

12-й тур

28 жовтня

  • "Чорноморець" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Олександрія"
  • "Колос" - "Динамо"
  • "Зоря" - "Полісся"
  • "Кривбас" - "Дніпро-1"
  • "Ворскла" - "Металіст 1925"
  • "Минай" - "Верес"
  • ЛНЗ - "Оболонь"

13-й тур

4 листопада

  • "Динамо" - "Шахтар"
  • "Рух" - "Оболонь"
  • "Верес" - "Зоря"
  • "Дніпро-1" - "Олександрія"
  • "Минай" - "Ворскла"
  • "Полісся" - "Кривбас"
  • ЛНЗ - "Колос"
  • "Металіст 1925" - "Чорноморець"

14-й тур

11 листопада

  • "Шахтар" - "Дніпро-1"
  • "Чорноморець" - "Рух"
  • "Кривбас" - "Динамо"
  • "Зоря" - ЛНЗ
  • "Оболонь" - "Ворскла"
  • "Олександрія" - "Верес"
  • "Колос" - "Минай"
  • "Полісся" - "Металіст 1925"

15-й тур

25 листопада

  • "Шахтар" - "Полісся"
  • "Динамо" - "Рух"
  • "Колос" - "Зоря"
  • "Дніпро-1" - "Чорноморець"
  • "Ворскла" - ЛНЗ
  • "Олександрія" - "Оболонь"
  • "Минай" - "Кривбас"
  • "Верес" - "Металіст 1925"

Нагадаємо, чемпіоном України за результатами минулого сезону УПЛ став донецький "Шахтар". Друге місце в підсумковій турнірній таблиці посів "Дніпро-1", третьою фінішувала "Зоря". Київське "Динамо" в минулому сезоні УПЛ посіло лише четверте місце. 

Вилетіли з УПЛ: "Інгулець", харківський "Металіст" і "Львів". Новачками УПЛ стали: "Полісся", "Оболонь" та ЛНЗ Черкаси. 

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