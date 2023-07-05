"Динамо" і "Шахтар" зіграють між собою в 13-му турі.

Українська Прем'єр-ліга повідомила дату старту нового сезону чемпіонату України з футболу.

Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті організації, сезон УПЛ-2023/24 стартує 29 липня.

Також УПЛ представила календар матчів першого кола чемпіонату.

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Гранди українського футболу "Шахтар" і "Динамо" в першому турі зіграють проти "Металіста 1925" і "Миная" відповідно. Срібний призер минулого сезону УПЛ "Дніпро-1" в 1-му турі нового сезону зіграє проти полтавської "Ворскли", а луганська "Зоря", яка завоювала бронзу в минулому сезоні, в першому турі поміряється силами з "Рухом".

Перше українське Класичне дербі вболівальники в новому сезоні зможуть побачити в 13 турі - "Динамо" прийме "Шахтар" на своєму полі. Орієнтовна дата - 4 листопада.

Календар матчів першого кола УПЛ

1-й тур

29 липня

"Металіст 1925" - "Шахтар"

"Рух" - "Зоря"

"Динамо" - "Минай"

"Ворскла" - "Дніпро-1"

"Олександрія" - "Кривбас"

"Оболонь" - "Колос"

ЛНЗ - "Чорноморець"

"Верес" - "Полісся"

2-й тур

5 серпня

"Верес" - "Шахтар"

"Рух" - "Ворскла"

"Оболонь" - "Динамо"

"Зоря" - "Кривбас"

"Дніпро-1" - "Полісся"

"Олександрія" - "Металіст 1925"

"Минай" - ЛНЗ

"Колос" - "Чорноморець"

3-й тур

12 серпня

"Шахтар" - "Олександрія"

"Полісся" - "Рух"

"Динамо" - "Металіст 1925"

"Ворскла" - "Зоря"

"Минай" - "Дніпро-1"

"Кривбас" - ЛНЗ

"Колос" - "Верес"

"Чорноморець" - "Оболонь"

4-й тур

19 серпня

"Кривбас" - "Шахтар"

"Рух" - "Колос"

"Чорноморець" - "Динамо"

"Зоря" - "Олександрія"

"Дніпро-1" - "Оболонь"

"Верес" - "Ворскла"

"Металіст 1925" - "Минай"

ЛНЗ - "Полісся"

5-й тур

26 серпня

"Колос" - "Шахтар"

"Рух" - "Дніпро-1"

"Динамо" - "Верес"

"Минай" - "Зоря"

"Ворскла" - "Чорноморець"

"Олександрія" - "Полісся"

"Оболонь" - "Кривбас"

ЛНЗ - "Металіст 1925"

6-й тур

2 вересня

"Минай" - "Шахтар"

"Рух" - "Металіст 1925"

"Зоря" - "Динамо"

"Дніпро-1" - ЛНЗ

"Ворскла" - "Олександрія"

"Колос" - "Кривбас"

"Верес" - "Чорноморець"

"Полісся" - "Оболонь"

7-й тур

16 вересня

"Шахтар" - "Оболонь"

ЛНЗ - "Рух"

"Динамо" - "Ворскла"

"Металіст 1925" - "Зоря"

"Дніпро-1" - "Колос"

"Олександрія" - "Минай"

"Кривбас" - "Верес"

"Чорноморець" - "Полісся"

8-й тур

23 вересня

"Рух" - "Шахтар"

ЛНЗ - "Динамо"

"Зоря" - "Дніпро-1"

"Ворскла" - "Кривбас"

"Олександрія" - "Чорноморець"

"Полісся" - "Минай"

"Металіст 1925" - "Колос"

"Оболонь" - "Верес"

9-й тур

30 вересня

"Шахтар" - "Ворскла"

"Кривбас" - "Рух"

"Динамо" - "Олександрія"

"Чорноморець" - "Зоря"

"Дніпро-1" - "Металіст 1925"

"Минай" - "Оболонь"

"Колос" - "Полісся"

"Верес" - ЛНЗ

10-й тур

7 жовтня

"Зоря" - "Шахтар"

"Рух" - "Минай"

"Полісся" - "Динамо"

"Дніпро-1" - "Верес"

"Колос" - "Ворскла"

ЛНЗ - "Олександрія"

"Кривбас" - "Чорноморець"

"Оболонь" - "Металіст 1925"

11-й тур

21 жовтня

"Шахтар" - ЛНЗ

"Верес" - "Рух"

"Динамо" - "Дніпро-1"

"Оболонь" - "Зоря"

"Ворскла" - "Полісся"

"Олександрія" - "Колос"

"Металіст 1925" - "Кривбас"

"Чорноморець" - "Минай"

12-й тур

28 жовтня

"Чорноморець" - "Шахтар"

"Рух" - "Олександрія"

"Колос" - "Динамо"

"Зоря" - "Полісся"

"Кривбас" - "Дніпро-1"

"Ворскла" - "Металіст 1925"

"Минай" - "Верес"

ЛНЗ - "Оболонь"

13-й тур

4 листопада

"Динамо" - "Шахтар"

"Рух" - "Оболонь"

"Верес" - "Зоря"

"Дніпро-1" - "Олександрія"

"Минай" - "Ворскла"

"Полісся" - "Кривбас"

ЛНЗ - "Колос"

"Металіст 1925" - "Чорноморець"

14-й тур

11 листопада

"Шахтар" - "Дніпро-1"

"Чорноморець" - "Рух"

"Кривбас" - "Динамо"

"Зоря" - ЛНЗ

"Оболонь" - "Ворскла"

"Олександрія" - "Верес"

"Колос" - "Минай"

"Полісся" - "Металіст 1925"

15-й тур

25 листопада

"Шахтар" - "Полісся"

"Динамо" - "Рух"

"Колос" - "Зоря"

"Дніпро-1" - "Чорноморець"

"Ворскла" - ЛНЗ

"Олександрія" - "Оболонь"

"Минай" - "Кривбас"

"Верес" - "Металіст 1925"

Нагадаємо, чемпіоном України за результатами минулого сезону УПЛ став донецький "Шахтар". Друге місце в підсумковій турнірній таблиці посів "Дніпро-1", третьою фінішувала "Зоря". Київське "Динамо" в минулому сезоні УПЛ посіло лише четверте місце.

Вилетіли з УПЛ: "Інгулець", харківський "Металіст" і "Львів". Новачками УПЛ стали: "Полісся", "Оболонь" та ЛНЗ Черкаси.

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