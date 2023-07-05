Українська Прем'єр-ліга повідомила дату старту нового сезону чемпіонату України з футболу.
Згідно з інформацією, опублікованою на офіційному сайті організації, сезон УПЛ-2023/24 стартує 29 липня.
Також УПЛ представила календар матчів першого кола чемпіонату.
Гранди українського футболу "Шахтар" і "Динамо" в першому турі зіграють проти "Металіста 1925" і "Миная" відповідно. Срібний призер минулого сезону УПЛ "Дніпро-1" в 1-му турі нового сезону зіграє проти полтавської "Ворскли", а луганська "Зоря", яка завоювала бронзу в минулому сезоні, в першому турі поміряється силами з "Рухом".
Перше українське Класичне дербі вболівальники в новому сезоні зможуть побачити в 13 турі - "Динамо" прийме "Шахтар" на своєму полі. Орієнтовна дата - 4 листопада.
Календар матчів першого кола УПЛ
1-й тур
29 липня
- "Металіст 1925" - "Шахтар"
- "Рух" - "Зоря"
- "Динамо" - "Минай"
- "Ворскла" - "Дніпро-1"
- "Олександрія" - "Кривбас"
- "Оболонь" - "Колос"
- ЛНЗ - "Чорноморець"
- "Верес" - "Полісся"
2-й тур
5 серпня
- "Верес" - "Шахтар"
- "Рух" - "Ворскла"
- "Оболонь" - "Динамо"
- "Зоря" - "Кривбас"
- "Дніпро-1" - "Полісся"
- "Олександрія" - "Металіст 1925"
- "Минай" - ЛНЗ
- "Колос" - "Чорноморець"
3-й тур
12 серпня
- "Шахтар" - "Олександрія"
- "Полісся" - "Рух"
- "Динамо" - "Металіст 1925"
- "Ворскла" - "Зоря"
- "Минай" - "Дніпро-1"
- "Кривбас" - ЛНЗ
- "Колос" - "Верес"
- "Чорноморець" - "Оболонь"
4-й тур
19 серпня
- "Кривбас" - "Шахтар"
- "Рух" - "Колос"
- "Чорноморець" - "Динамо"
- "Зоря" - "Олександрія"
- "Дніпро-1" - "Оболонь"
- "Верес" - "Ворскла"
- "Металіст 1925" - "Минай"
- ЛНЗ - "Полісся"
5-й тур
26 серпня
- "Колос" - "Шахтар"
- "Рух" - "Дніпро-1"
- "Динамо" - "Верес"
- "Минай" - "Зоря"
- "Ворскла" - "Чорноморець"
- "Олександрія" - "Полісся"
- "Оболонь" - "Кривбас"
- ЛНЗ - "Металіст 1925"
6-й тур
2 вересня
- "Минай" - "Шахтар"
- "Рух" - "Металіст 1925"
- "Зоря" - "Динамо"
- "Дніпро-1" - ЛНЗ
- "Ворскла" - "Олександрія"
- "Колос" - "Кривбас"
- "Верес" - "Чорноморець"
- "Полісся" - "Оболонь"
7-й тур
16 вересня
- "Шахтар" - "Оболонь"
- ЛНЗ - "Рух"
- "Динамо" - "Ворскла"
- "Металіст 1925" - "Зоря"
- "Дніпро-1" - "Колос"
- "Олександрія" - "Минай"
- "Кривбас" - "Верес"
- "Чорноморець" - "Полісся"
8-й тур
23 вересня
- "Рух" - "Шахтар"
- ЛНЗ - "Динамо"
- "Зоря" - "Дніпро-1"
- "Ворскла" - "Кривбас"
- "Олександрія" - "Чорноморець"
- "Полісся" - "Минай"
- "Металіст 1925" - "Колос"
- "Оболонь" - "Верес"
9-й тур
30 вересня
- "Шахтар" - "Ворскла"
- "Кривбас" - "Рух"
- "Динамо" - "Олександрія"
- "Чорноморець" - "Зоря"
- "Дніпро-1" - "Металіст 1925"
- "Минай" - "Оболонь"
- "Колос" - "Полісся"
- "Верес" - ЛНЗ
10-й тур
7 жовтня
- "Зоря" - "Шахтар"
- "Рух" - "Минай"
- "Полісся" - "Динамо"
- "Дніпро-1" - "Верес"
- "Колос" - "Ворскла"
- ЛНЗ - "Олександрія"
- "Кривбас" - "Чорноморець"
- "Оболонь" - "Металіст 1925"
11-й тур
21 жовтня
- "Шахтар" - ЛНЗ
- "Верес" - "Рух"
- "Динамо" - "Дніпро-1"
- "Оболонь" - "Зоря"
- "Ворскла" - "Полісся"
- "Олександрія" - "Колос"
- "Металіст 1925" - "Кривбас"
- "Чорноморець" - "Минай"
12-й тур
28 жовтня
- "Чорноморець" - "Шахтар"
- "Рух" - "Олександрія"
- "Колос" - "Динамо"
- "Зоря" - "Полісся"
- "Кривбас" - "Дніпро-1"
- "Ворскла" - "Металіст 1925"
- "Минай" - "Верес"
- ЛНЗ - "Оболонь"
13-й тур
4 листопада
- "Динамо" - "Шахтар"
- "Рух" - "Оболонь"
- "Верес" - "Зоря"
- "Дніпро-1" - "Олександрія"
- "Минай" - "Ворскла"
- "Полісся" - "Кривбас"
- ЛНЗ - "Колос"
- "Металіст 1925" - "Чорноморець"
14-й тур
11 листопада
- "Шахтар" - "Дніпро-1"
- "Чорноморець" - "Рух"
- "Кривбас" - "Динамо"
- "Зоря" - ЛНЗ
- "Оболонь" - "Ворскла"
- "Олександрія" - "Верес"
- "Колос" - "Минай"
- "Полісся" - "Металіст 1925"
15-й тур
25 листопада
- "Шахтар" - "Полісся"
- "Динамо" - "Рух"
- "Колос" - "Зоря"
- "Дніпро-1" - "Чорноморець"
- "Ворскла" - ЛНЗ
- "Олександрія" - "Оболонь"
- "Минай" - "Кривбас"
- "Верес" - "Металіст 1925"
Нагадаємо, чемпіоном України за результатами минулого сезону УПЛ став донецький "Шахтар". Друге місце в підсумковій турнірній таблиці посів "Дніпро-1", третьою фінішувала "Зоря". Київське "Динамо" в минулому сезоні УПЛ посіло лише четверте місце.
Вилетіли з УПЛ: "Інгулець", харківський "Металіст" і "Львів". Новачками УПЛ стали: "Полісся", "Оболонь" та ЛНЗ Черкаси.