Команда Руслана Ротаня здобула другу перемогу поспіль.

У суботу, 5 серпня, відбувся матч другого туру Української Прем'єр-ліги, в якому черкаський ЛНЗ переміг ужгородський "Минай".

З рахунком 3:0 перемогу відсвяткувала команда Олександра Ковпака. Це дебютна перемога для ЛНЗ в історії УПЛ.

Минай - ЛНЗ - 0:3

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Голи: Бойко, 45, Прядун, 54, Наумець, 78

Минай: Ольховий – Булеза (Ременяк, 57), Нємчанінов, Ю. Кравчук (Панасенко, 46), Солдат, Дмитрук (Рогозинський, 56) – Твердохліб, Ралюченко, Вітенчук, Одарюк (Голуб, 69) – Вишневський (Гечев, 46)

ЛНЗ: Пеньков – Норенков, Муравський (Насонов, 85), Лопирьонок, Стасюк – Хамелюк – Савін (Пасіч, 61), Тищенко (Олійник, 71), Бойко, С. Шестаков (Наумець, 71) – Прядун (Нич, 62)

У наступному турі УПЛ "Минай" зіграє проти "Дніпра-1" 13 серпня. ЛНЗ у наступному турі першості України зустрінеться з "Кривбасом". Гра запланована теж на 13 серпня.

Також 5 серпня "Олександрія" зустрічалася з "Металістом 1925". З мінімальним рахунком звитягу здобула команда Руслана Ротаня.

Олександрія – Металіст 1925 – 1:0

Гол: Шулянський, 37

Олександрія: Шевченко, Бабогло, Логінов, Плакса (Калюжний, 63), Бєляєв, Копина, Смирний (Савченко, 73), Сігєєв, Калітвінцев, Кулаков (Андрейчук, 73), Шулянський (Авагімян, 63)

Металіст 1925: Мозіль, Жичиков, Ткачук Є., Безуглий, Капінус, Габелок, Русин, Ткачук А. (Чирук, 86), Бичек (Вачіберадзе, 66), Юсов (Арі, 60), Сидоров

Наступний матч "Олександрія" проведе проти "Шахтаря" 14 серпня. "Металіст 1925" 13 серпня зіграє проти "Динамо".

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