Обидві команди знаходяться в зоні вильоту в турнірній таблиці УПЛ.

У неділю, 3 вересня, відбувся поєдинок шостого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Дніпро-1" протистояв ЛНЗ.

Гра проходила на стадіоні "Авангард" в Ужгороді і завершилася внічию з рахунком 0:0.

Це був дебютний матч для білоруського фахівця Олега Дулуба на посаді головного тренера черкаського ЛНЗ. Він очолив команду після звільнення Олександра Ковпака.

Відео дня

"Дніпро-1" - ЛНЗ - 0:0

"Дніпро-1": Волинець, Горбунов (Каплієнко, 46), Сарапій, Сваток, Танчик, Горін, Когут (Рубчинський, 76), Піхальонок (Лєднєв, 64), Пірес (Білл, 76), Гуцуляк (Мірошниченко, 64), Філіппов

ЛНЗ: Пеньков, Муравський, Лопирьонок, Стасюк, Насонов, Бойко, Пасіч (Хобленко, 76), Калюжний, Наумець (Шестаков, 46), Прядун (Тарасенко, 87), Савін (Норенков, 64)

Попередження: Каплієнко, 87, Горін, 9+3 - Калюжний, 54, Савін, 57, Норенков, 68, Бойко, 90+1

Після шести зіграних турів в активі ЛНЗ 4 набраних очки. Черкаський клуб займає 15-ту позицію в турнірній таблиці УПЛ. "Дніпро-1" з 5 балами йде на 13-й сходинці, проте, у дніпрян на дві гри зіграно менше.

У наступному турі УПЛ "Дніпро-1" зіграє проти "Колоса", а черкаський ЛНЗ зустрінеться з "Рухом".

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