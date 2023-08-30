Олег Дулуб змінив на посаді наставника ЛНЗ Олександра Ковпака.

Білоруський фахівець Олег Дулуб повернувся в Українську Прем'єр-лігу.

57-річний тренер очолив ЛНЗ, повідомляє офіційний сайт черкаського клубу.

Терміни та фінансові умови контракту Олега Дулуба з новачком УПЛ не розголошуються. До тренерського штабу білоруського фахівця увійшли Юрій Дудник та Андрій Дикань.

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Дулуб змінив на посаді головного тренера ЛНЗ 40-річного фахівця Олександра Ковпака, який подав у відставку після сенсаційного вильоту в 1/16 фіналу Кубка України від "Вікторії" (Суми), яка виступає в Першій лізі.

Ковпак очолив ЛНЗ у грудні 2022 року. Під його керівництвом черкаський клуб вперше вийшов в Українську Прем'єр-лігу.

Дебютувати на посаді головного тренера ЛНЗ Дулуб зможе 3 вересня. У цей день черкаський клуб зіграє проти "Дніпра-1" в рамках 6-го туру УПЛ.

За п'ять турів УПЛ черкаський ЛНЗ набрав 3 очки, програвши 4 матчі з п'яти. Команда займає 14-е місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

Нагадаємо, останнім місцем роботи Олега Дулуба був футбольний клуб "Львів", звідки він був звільнений у березні 2023 року. Також у чемпіонаті України білоруський фахівець працював в одеському "Чорноморці" та львівських "Карпатах".

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