Кубок України / фото УНІАН

У середу, 23 серпня, будуть зіграні поєдинки в рамках четвертого раунду Кубка України з футболу

На цій стадії в боротьбу за трофей вступають вісім команд української Прем'єр-ліги з нижньої частини турнірної таблиці минулого сезону. 

Кубок України-2023/2024: розклад матчів 4-го раунду

  • "Лівий берег" - "Чорноморець"
  • "Агробізнес" - "Полісся"
  • "Маріуполь" - "Колос"
  • "Звягель" - "Оболонь"
  • "Епіцентр" - "Верес"
  • "Гірник-Спорт" - "Металіст 1925"
  • ЛНЗ - "Вікторія"
  • "Скала 1911" - "Рух"

Додамо, що на всіх етапах Кубка України з футболу переможці пар будуть визначатися за підсумками однієї зустрічі. 

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Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився через повномасштабне військове вторгнення РФ. Також цей турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.

Останнім переможцем Кубка України з футболу є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 "біло-сині" в додатковий час перемогли луганську "Зорю" (1:0). 

Найбільш титулованими клубами турніру є "Динамо" і "Шахтар", які виграли цей трофей по 13 разів. 

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