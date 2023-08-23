У боротьбу за трофей вступають вісім представників УПЛ.

У середу, 23 серпня, будуть зіграні поєдинки в рамках четвертого раунду Кубка України з футболу.

На цій стадії в боротьбу за трофей вступають вісім команд української Прем'єр-ліги з нижньої частини турнірної таблиці минулого сезону.

Кубок України-2023/2024: розклад матчів 4-го раунду

"Лівий берег" - "Чорноморець"

"Агробізнес" - "Полісся"

"Маріуполь" - "Колос"

"Звягель" - "Оболонь"

"Епіцентр" - "Верес"

"Гірник-Спорт" - "Металіст 1925"

ЛНЗ - "Вікторія"

"Скала 1911" - "Рух"

Додамо, що на всіх етапах Кубка України з футболу переможці пар будуть визначатися за підсумками однієї зустрічі.

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Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився через повномасштабне військове вторгнення РФ. Також цей турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.

Останнім переможцем Кубка України з футболу є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 "біло-сині" в додатковий час перемогли луганську "Зорю" (1:0).

Найбільш титулованими клубами турніру є "Динамо" і "Шахтар", які виграли цей трофей по 13 разів.

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