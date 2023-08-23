У середу, 23 серпня, будуть зіграні поєдинки в рамках четвертого раунду Кубка України з футболу.
На цій стадії в боротьбу за трофей вступають вісім команд української Прем'єр-ліги з нижньої частини турнірної таблиці минулого сезону.
Кубок України-2023/2024: розклад матчів 4-го раунду
- "Лівий берег" - "Чорноморець"
- "Агробізнес" - "Полісся"
- "Маріуполь" - "Колос"
- "Звягель" - "Оболонь"
- "Епіцентр" - "Верес"
- "Гірник-Спорт" - "Металіст 1925"
- ЛНЗ - "Вікторія"
- "Скала 1911" - "Рух"
Додамо, що на всіх етапах Кубка України з футболу переможці пар будуть визначатися за підсумками однієї зустрічі.
Нагадаємо, минулого сезону Кубок України не проводився через повномасштабне військове вторгнення РФ. Також цей турнір був достроково завершений у сезоні-2021/22.
Останнім переможцем Кубка України з футболу є київське "Динамо". У сезоні-2020/21 "біло-сині" в додатковий час перемогли луганську "Зорю" (1:0).
Найбільш титулованими клубами турніру є "Динамо" і "Шахтар", які виграли цей трофей по 13 разів.