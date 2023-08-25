Програму п'ятого туру УПЛ відкриє поєдинок ЛНЗ проти "Металіста 1925".

З 26 по 28 серпня будуть зіграні матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

У суботу, 26 серпня, тур відкриє поєдинок у Черкасах, де ЛНЗ прийме харківський "Металіст 1925". Також у цей день відбудеться зустріч "Олександрії" та "Полісся".

Ще три матчі будуть зіграні в неділю, 27 серпня. "Минай "цього дня зіграє проти "Зорі", "Колос" прийме "Шахтар", а полтавська "Ворскла" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".

Відео дня

Закриє тур матч київської "Оболоні" і "Кривбасу", який відбудеться в понеділок, 28 серпня.

УПЛ-2023/24: розклад матчів 5-го туру

Субота, 26 серпня

15:00 ЛНЗ - "Металіст 1925"

17:00 "Олександрія" - "Полісся"

Неділя, 27 серпня

13:00 "Минай" - "Зоря"

15:00 "Колос" - "Шахтар"

17:00 "Ворскла" - "Чорноморець"

Понеділок, 28 серпня

17:00 "Оболонь" - "Кривбас"

Відзначимо, що матчі п'ятого туру "Рух" - "Дніпро-1" і "Динамо" - "Верес" були перенесені на невизначений термін.

Після чотирьох турів перше місце в турнірній таблиці УПЛ займає львівський "Рух" (10 очок). Друге місце займає одеський "Чорноморець" з 9 балами. Третє і четверте місця займають "Колос" і "Шахтар" - по 8 очок.

Нагадаємо, чинним чемпіоном УПЛ є донецький "Шахтар".

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