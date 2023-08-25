З 26 по 28 серпня будуть зіграні матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.
У суботу, 26 серпня, тур відкриє поєдинок у Черкасах, де ЛНЗ прийме харківський "Металіст 1925". Також у цей день відбудеться зустріч "Олександрії" та "Полісся".
Ще три матчі будуть зіграні в неділю, 27 серпня. "Минай "цього дня зіграє проти "Зорі", "Колос" прийме "Шахтар", а полтавська "Ворскла" зустрінеться з одеським "Чорноморцем".
Закриє тур матч київської "Оболоні" і "Кривбасу", який відбудеться в понеділок, 28 серпня.
УПЛ-2023/24: розклад матчів 5-го туру
Субота, 26 серпня
- 15:00 ЛНЗ - "Металіст 1925"
- 17:00 "Олександрія" - "Полісся"
Неділя, 27 серпня
- 13:00 "Минай" - "Зоря"
- 15:00 "Колос" - "Шахтар"
- 17:00 "Ворскла" - "Чорноморець"
Понеділок, 28 серпня
- 17:00 "Оболонь" - "Кривбас"
Відзначимо, що матчі п'ятого туру "Рух" - "Дніпро-1" і "Динамо" - "Верес" були перенесені на невизначений термін.
Після чотирьох турів перше місце в турнірній таблиці УПЛ займає львівський "Рух" (10 очок). Друге місце займає одеський "Чорноморець" з 9 балами. Третє і четверте місця займають "Колос" і "Шахтар" - по 8 очок.
Нагадаємо, чинним чемпіоном УПЛ є донецький "Шахтар".