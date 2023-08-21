"Шахтар", "Дніпро-1" і "Динамо" не змогли здобути перемоги в цьому турі.

З 18 по 20 серпня були зіграні матчі четвертого туру Української Прем'єр-ліги.

Цей тур подарував відразу кілька сенсацій - "Дніпро-1" програв київській "Оболоні", а "Динамо" поступилося одеському "Чорноморцю".

Також сенсаційно втратив очки в 4-му турі донецький "Шахтар". "Гірник" зіграли внічию з "Кривбасом".

Українська Прем'єр-ліга: результати 4-го туру

ЛНЗ - "Полісся" - 1:2

Голи: С. Шестаков, 87 - Аріелсон, 51, Пеньків, 83 (аг)

Огляд матчу:

"Зоря" - "Олександрія" - 0:0

Огляд матчу:

"Верес" - "Ворскла" - 1:2

Голи: С. Шарай, 20 - Кучеров, 6 аг, Юрченко, 18

Огляд матчу:

"Металіст 1925" - "Минай" - 1:0

Гол: Дмитренко, 70

Огляд матчу:

"Рух" – "Колос" - 1:1

Голи: Слюбик, 56 - Цуріков, 35

Огляд матчу:

"Дніпро-1" - "Оболонь" - 1:2

Голи: Піхальонок, 16, пен - Тарануха, 46, Краснопір, 83

Огляд матчу:

"Чорноморець" - "Динамо" - 3:2

Голи: Авагімян, 21, Штогрин, 53, Ієде, 90 - Ярмоленко – 49, Сидорчук, 61

Огляд матчу:

"Кривбас" - "Шахтар" - 3:3

Голи: Хомченовський, 24, Кожушко, 44, Безкоровайний, 64 - Кащук, 8, Криськів, 18, 42

Огляд матчу:

Відзначимо, що за підсумками четвертого туру чемпіонату України прес-служба УПЛ оголосила імена найкращого гравця і найкращого тренера.

Найкращим гравцем визнаний півзахисник "Шахтаря" Дмитро Криськів, який відзначився двома забитими голами в грі з "Кривбасом". Найкращим тренером за підсумками 4-го туру УПЛ став Роман Григорчук, його "Чорноморець" обіграв "Динамо".

Додамо, що матчі п'ятого туру Української Прем'єр-ліги пройдуть з 26 по 28 серпня.

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