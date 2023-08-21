"Шахтар" і "Кривбас" видали один з найяскравіших матчів туру.

У неділю, 20 серпня, відбувся поєдинок четвертого туру Української Прем'єр-ліги, в якому "Кривбас" приймав донецький "Шахтар".

Зустріч проходила на стадіоні "Гірник" у Кривому Розі і завершилася внічию з рахунком 3:3.

За "Кривбас" голи забивали Дмитро Хомченовський, Олег Кожушко та Данило Безкоровайний. У складі "Шахтаря" дублем відзначився Дмитро Криськів, ще один м'яч в активі Олексія Кащука.

Відзначимо, що команди закінчували матч в неповних складах. У "Кривбасу" був вилучений Дмитро Хомченовський, а у "Шахтаря" Артем Бондаренко і Дмитро Чигринський.

"Кривбас" - "Шахтар" - 3:3

Голи: Хомченовський, 24, Кожушко, 44, Безкоровайний, 64 - Кащук, 8, Криськів, 18, 42

"Кривбас": Кліщук, Дібанго, Безкоровайний, Стецьків, Понєдєльнік, Хомченовський, Бізімана (Близниченко, 79), Іліч (Приходько, 80), Луньов (Вакулко, 71), Кожушко (Дебелко, 46), Задерака

"Шахтар": Різник, Топалов, Матвієнко, Чигринський, Гочолеішвілі (Конопля, 90+4), Степаненко, Кащук (Келсі, 63), Криськів (Назарина, 62), Бондаренко, Зубков (В'юнник, 90+4), Сікан (Невертон, 89)

Попередження: Хомченовський, 10, Безкоровайний, 32, Кожушко, 33, Понеділок, 87 - Топалов, 35, Чигринський, 90+1

Видалення: Хомченовський, 73 (грубий фол) - Бондаренко, 84 (грубий фол), Чигринський, 90+5 (друге попередження)

Огляд матчу:

За чотири зіграних тури "Шахтар" набрав 8 очок і займає четверте місце в турнірній таблиці УПЛ. "Кривбас" з 7 балами йде на шостій сходинці.

У наступному турі УПЛ "Кривбас" зіграє на виїзді проти "Оболоні", а поміряється силами з "Колосом".

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