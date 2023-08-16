Четвертий тур УПЛ стартує в п'ятницю, 18 серпня, матчем ЛНЗ - "Полісся".

У п'ятницю, 18 серпня, стартує четвертий тур Української Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Програму 4-го туру першості України відкриє поєдинок новачків УПЛ ЛНЗ - "Полісся". Гра пройде в Черкасах на стадіоні "Центральний". Також в цей день "Зоря" зустрінеться з "Олександрією".

У суботу, 19 серпня, будуть зіграні три матчі: "Верес" прийме "Ворсклу", "Металіст 1925" буде протистояти "Минаю", а "Рух" поміряється силами з "Колосом".

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Завершиться 4-й тур УПЛ в неділю. На цей день заплановані три зустрічі: "Дніпро-1" зіграє з "Оболонню", "Динамо" відправиться в гості до "Чорноморця", а "Кривбас" прийме донецький "Шахтар".

Українська Прем'єр-ліга: розклад 4-го туру

П'ятниця, 18 серпня

17:00 ЛНЗ - "Полісся" , Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ 19:00 "Зоря" - "Олександрія", Трансляція - УНІАН

Субота, 19 серпня

15:00 "Верес" - "Ворскла" , Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ 17:00 "Металіст 1925" - "Минай" , Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ 19:00 "Рух" - "Колос", Трансляція - Суспільне Спорт, YouTube-канал ФК "Рух"

Неділя, 20 серпня

15:00 "Дніпро-1" - "Оболонь" , Трансляція - УНІАН

, Трансляція - УНІАН 17:00 "Чорноморець" - "Динамо" , Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ

, Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ 19:00 "Кривбас" - "Шахтар", Трансляція - MEGOGO, Setanta, Київстар ТБ

Після трьох зіграних турів у турнірній таблиці УПЛ лідирує львівський "Рух", в активі якого 9 набраних очок. Друге і третє місця займають "Колос" і "Шахтар", у яких по 7 набраних балів. У зоні вильоту знаходяться "Металіст 1925" і "Ворскла" - по 0 очок.

Нагадаємо, чинним чемпіоном України з футболу є донецький "Шахтар".

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